22 вересня на Волині: гортаючи календар

22 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні - день народження голови Луцького міськрайонного суду Анатолія Пахолюка (на фото) та колишнього заступника голови Волинської обласної державної адміністрації Сергія Кошарука.

Також день народження відзначають народний депутат України 7 і 8 скликань Юрій Савчук та ексголова правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Олександр Товстенюк.

Цього дня іменини відзначають ті, кого нарекли іменами Макар, Микола, Олександр, Петро.

Інтернет-видання ВолиньPost вітає іменинників та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

Також цього дня відзначають День без автомобілів. У Європі і деяких інших країнах світу людей закликають пересісти на велосипеди, підводи чи інший екологічний вид транспорту або ж ходити пішки. Ідея мінімізації використання автотранспорту, працюючого на двигуні внутрішнього згоряння, виникла з початку знаменитої нафтової кризи 1973-го року, яка до цих пір вважається найбільшою у світовій енергетичній галузі.

Все більш відверті заклики хоча б якось скоротити використання автотранспорту в світовому співтоваристві стали звучати уже з 1994-го року. Так виник символічний «День без автомобілів», який став періодично проводитися в країнах Європи 22-го вересня.

У Луцьку 22 вересня 1982 року з конвеєра ЛуАЗу зійшов 100-тисячний автомобіль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
22 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині неповнолітній отруївся алкоголем: судили матір
21 вересня, 23:19
У Луцьку на ринках продають лисички: яка ціна
21 вересня, 22:12
Луцьк отримав другу потужну когенераційну установку
21 вересня, 21:15
Херсон купив антидронові сітки в постачальниці з Луцька, яка працювала у вебкамі
21 вересня, 20:38
Медіа
відео
1/8