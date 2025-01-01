22 вересня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні - день народження голови Луцького міськрайонного суду(на фото) та колишнього заступника голови Волинської обласної державної адміністраціїТакож день народження відзначають народний депутат України 7 і 8 скликаньта ексголова правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом»Цього дня іменини відзначають ті, кого нарекли іменами Макар, Микола, Олександр, Петро.Інтернет-видання ВолиньPost вітає іменинників та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.Також цього дня відзначають День без автомобілів. У Європі і деяких інших країнах світу людей закликають пересісти на велосипеди, підводи чи інший екологічний вид транспорту або ж ходити пішки. Ідея мінімізації використання автотранспорту, працюючого на двигуні внутрішнього згоряння, виникла з початку знаменитої нафтової кризи 1973-го року, яка до цих пір вважається найбільшою у світовій енергетичній галузі.Все більш відверті заклики хоча б якось скоротити використання автотранспорту в світовому співтоваристві стали звучати уже з 1994-го року. Так виник символічний «День без автомобілів», який став періодично проводитися в країнах Європи 22-го вересня.У Луцьку 22 вересня 1982 року з конвеєра ЛуАЗу зійшов 100-тисячний автомобіль.