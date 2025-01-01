У Луцьку на ринках продають лисички: яка ціна
Сьогодні, 22:12
Після рясних дощів на ринку Луцька вже можна придбати свіжі лисички.
Журналісти ВСН відвідали Варшавський ринок, поспілкувалися з продавцями та дізналися, чи можна придбати сезонні гриби та скільки вони коштують.
У вересні на ринку свіжих грибів майже немає, окрім лисичок, їх тут продають в середньому за 120 гривень за літрову банку. Продавці запевнили, що гриби місцеві, зібрані ще зранку.
«Лисички наші, по 120 грн за літру. Ми в лісі за Кульчином збираємо», - розповіла продавчиня Галина.
Сезон тільки розпочався, тому очікуємо інші види грибів на ринках.
