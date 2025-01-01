У Луцьку на ринках продають лисички: яка ціна





Журналісти



У вересні на ринку свіжих грибів майже немає, окрім лисичок, їх тут продають в середньому за 120 гривень за літрову банку. Продавці запевнили, що гриби місцеві, зібрані ще зранку.



«Лисички наші, по 120 грн за літру. Ми в лісі за Кульчином збираємо», - розповіла продавчиня Галина.



Сезон тільки розпочався, тому очікуємо інші види грибів на ринках.

