Херсон купив антидронові сітки в постачальниці з Луцька, яка працювала у вебкамі
Сьогодні, 20:38
Підприємниця з Луцька Наталія Борщевич, відома як вебкам-модель, яка фігурувала у справі про розповсюдження порнографії, виявилася однією з постачальниць антидронових сіток для Херсонщини. Її ФОП був зареєстрований лише наприкінці липня, але вже встиг отримати контракт від Херсонської обладміністрації.
Про це пише херсонське видання "Мост". 17 вересня начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін відзвітував, що в області виконали третину робіт із встановлення антидронових сіток на автомобільних маршрутах.
Постачальниця сіток з пікантним минулим
Як дізналися журналісти, ці сітки купують у "постачальників з дещо пікантним минулим", йдеться у статті.
Так, 17 вересня на сайті Prozorro було опубліковано інформацію про те, що Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Харківської ОВА, який очолює Євген Пісоцький, закупив 317 240 кв. метрів антидронових сіток на 6,3 млн грн.
Сітки купили в підприємиці з Луцька Наталії Борщевич.
За даними порталу YouControl, Борщевич почала продавати будматеріали трохи більше ніж місяць тому, адже як ФОП вона зареєструвалась наприкінці липня.
Після укладання договору з департаментом Херсонської ОВА вона зареєструвала на себе самоскид ЗІЛ-ММЗ 1991 року випуску.
Журналісти з'ясували, що Борщевич придбала його для перевезення сіток з Луцька до Херсона.
Також з'ясувалося, що в минулому Наталія Борщевич займалася "дечим протизаконним, а саме виготовленням та збутом порнографії, як це кваліфікувала місцева поліція", пише видання.
2020 року проти неї навіть було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ухвали Луцького міськрайонного суду, у серпні 2020 року Борщевич спілкуючись у відеочаті з чоловіком, "оголилася та крупним планом на веб-камеру демонструвала свої статеві органи".
У відкритому доступі досі лишаються її відверті фото.
Після відкриття провадження Борщевич уклала угоду про визнання винуватості, проте згодом просила суд відмовити у її затвердженні, оскільки на час її укладення погано зрозуміла її зміст та наслідки.
З квітня 2022 року оновлень по цій справі не було.
"Щось попутали в базах"
У телефонній розмові з журналістами Наталія Борщевич підтвердила, що займається продажем сіток, а самоскид купила для транспортування.
Спочатку вона не могла пригадати, чи є стосовно неї якісь провадження, але потім все ж згадала.
"Його якось закрили бистро, а далі – я нічого не знаю. Я нікуди не ходжу. Я не в курсі. До речі, ви сказали, то треба буде взнати", – сказала Наталія Борщевич.
За яким злочином було це провадження, каже, не пам’ятає, адже це було дуже давно.
При цьому пані Наталія наголосила, що "цим" вона не займалась, а правоохоронці "щось попутали в базах".
На питання про те, як вона дізналась про потребу Херсона в сітках, сказала, що це сталося під час її візиту до Херсона й вона запропонувала свої послуги в постачанні.
Однак, кому саме вона запропонувала ці послуги, розповідати відмовилась.
"Хай це буде таємницею", – сказала вона журналістам.
Де виготовляють сітки, які вона постачатиме в Херсон, Наталія Борщевич також не знає.
Окрім договору з Наталією Борщевич, 12 вересня Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОВА уклав ще два контракти на постачання антидронових сіток.
Контракт вартістю 9,5 млн грн підписали з місцевим підприємцем Миколою Роздорожнюком, який раніше постачав габіони (просторові сітчасті конструкції, заповнені каменем, щебенем, ґрунтом тощо) та надавав послуги ремонту бюджетним установам Херсона й області.
Ще один контракт на майже 1,5 млн грн підписали з Андрієм Романюком з Херсона. Він теж регулярно постачає ОВА будівельну продукцію.
Ці два підприємці проваджень за ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексуУкраїни не мають, зауважує "Мост".
