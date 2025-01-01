Херсон купив антидронові сітки в постачальниці з Луцька, яка працювала у вебкамі





Про це пише херсонське видання



Постачальниця сіток з пікантним минулим



Як дізналися журналісти, ці сітки купують у "постачальників з дещо пікантним минулим", йдеться у статті.



Так, 17 вересня на сайті Prozorro було опубліковано інформацію про те, що Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Харківської ОВА, який очолює Євген Пісоцький, закупив 317 240 кв. метрів антидронових сіток на 6,3 млн грн.



Сітки купили в підприємиці з Луцька Наталії Борщевич.



За даними порталу YouControl, Борщевич почала продавати будматеріали трохи більше ніж місяць тому, адже як ФОП вона зареєструвалась наприкінці липня.



Після укладання договору з департаментом Херсонської ОВА вона зареєструвала на себе самоскид ЗІЛ-ММЗ 1991 року випуску.



Журналісти з'ясували, що Борщевич придбала його для перевезення сіток з Луцька до Херсона.



Також з'ясувалося, що в минулому Наталія Борщевич займалася "дечим протизаконним, а саме виготовленням та збутом порнографії, як це кваліфікувала місцева поліція", пише видання.



2020 року проти неї навіть було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України.



Відповідно до ухвали Луцького міськрайонного суду, у серпні 2020 року Борщевич спілкуючись у відеочаті з чоловіком, "оголилася та крупним планом на веб-камеру демонструвала свої статеві органи".



У відкритому доступі досі лишаються її відверті фото.



Після відкриття провадження Борщевич уклала угоду про визнання винуватості, проте згодом просила суд відмовити у її затвердженні, оскільки на час її укладення погано зрозуміла її зміст та наслідки.



З квітня 2022 року оновлень по цій справі не було.



"Щось попутали в базах"



У телефонній розмові з журналістами Наталія Борщевич підтвердила, що займається продажем сіток, а самоскид купила для транспортування.



Спочатку вона не могла пригадати, чи є стосовно неї якісь провадження, але потім все ж згадала.



"Його якось закрили бистро, а далі – я нічого не знаю. Я нікуди не ходжу. Я не в курсі. До речі, ви сказали, то треба буде взнати", – сказала Наталія Борщевич.



За яким злочином було це провадження, каже, не пам’ятає, адже це було дуже давно.



При цьому пані Наталія наголосила, що "цим" вона не займалась, а правоохоронці "щось попутали в базах".



На питання про те, як вона дізналась про потребу Херсона в сітках, сказала, що це сталося під час її візиту до Херсона й вона запропонувала свої послуги в постачанні.



Однак, кому саме вона запропонувала ці послуги, розповідати відмовилась.



"Хай це буде таємницею", – сказала вона журналістам.



Де виготовляють сітки, які вона постачатиме в Херсон, Наталія Борщевич також не знає.



Окрім договору з Наталією Борщевич, 12 вересня Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОВА уклав ще два контракти на постачання антидронових сіток.



Контракт вартістю 9,5 млн грн підписали з місцевим підприємцем Миколою Роздорожнюком, який раніше постачав габіони (просторові сітчасті конструкції, заповнені каменем, щебенем, ґрунтом тощо) та надавав послуги ремонту бюджетним установам Херсона й області.



Ще один контракт на майже 1,5 млн грн підписали з Андрієм Романюком з Херсона. Він теж регулярно постачає ОВА будівельну продукцію.



Ці два підприємці проваджень за ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексуУкраїни не мають, зауважує "Мост".

