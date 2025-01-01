Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 22 вересня





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.





Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°.





