Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 22 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на понеділок, 22 вересня. На всій території області має бути мінлива хмарність.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°.
