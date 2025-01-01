Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 22 вересня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 22 вересня
Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на понеділок, 22 вересня. На всій території області має бути мінлива хмарність.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.


Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°.


