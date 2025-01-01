Аварійні ділянки дороги на Волині ремонтують за 10 млн грн





Про це повідомили в Торчинській громаді, пише



"У попередні роки на окремих її відрізках проводилися часткові ремонтні роботи, однак значна частина залишалася без належного відновлення. Це спричиняло подальше руйнування дорожнього покриття та створювало незручності для учасників руху", — зазначили в громаді.



Селищний голова Юрій Кревський зазначив, що роботи на ділянках цієї дороги обласного значення в Луцькому районі виконує селищна рада спільно з обласною адміністрацією та Службою відновлення та розвитку інфраструктури в області.



Зі слів посадовця, з бюджету Торчинської громади виділили 5 мільйонів гривень, ще 5 мільйонів — кошти з обласного бюджету.



"У зв’язку з війною фінансування обмежене як у державному, так і в обласному бюджетах. Звісно, це незначна сума для цієї дороги з великою протяжністю, і, на жаль, повністю відремонтувати її наразі неможливо. Проте частина робіт на виділені кошти буде виконана", — додав Юрій Кревський.



Раніше директорка Служби місцевих автомобільних доріг Оксана Грицюк коментувала Суспільному, що у 2025 році серед 28 місцевих автошляхів, які будуть ремонтувати, є 8-кілометровий відрізок дороги Білосток — Садів.

