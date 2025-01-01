Президент Чехії вважає, що варто збивати літаки рф, якщо вони залітають до країн НАТО

Петр Павел заявив, що НАТО має реагувати, зокрема і військовим шляхом, на порушення росією повітряного простору держав-членів Альянсу.



Про це Павел сказав в інтерв'ю «Чеському телебаченню», цитує Radio Prague International, пише



Він нагадав про порушення цього тижня повітряного простору Естонії російськими винищувачами та нещодавнє вторгнення двох десятків російських БпЛА у повітряний простір Польщі.



«Те, що сталося останніми днями в Польщі, Естонії, те, що протягом чотирьох років відбувалося в Україні, стосується всіх нас, тому що, якщо ми не зберігатимемо єдність, рано чи пізно це станеться і з нами. Це суттєва ескалація у галузі європейської безпеки, відповідальність за яку очевидно несе росія», — сказав Петр Павел.



Він наголосив, що зараз росія не лише веде агресивну війну проти України, а й провокує країни НАТО, бажаючи не лише викликати реакцію у відповідь, яку потім зможе використати у власних інтересах, а й перевірити можливість Альянсу захищатися від подібних провокацій.



Президент Чехії заявив, що порушення повітряного простору є приводом для введення в дію оборонних механізмів, а саме збиття такого літака. Він також вважає, що володимир путін «буде поводитися так, як ми це дозволимо». Якщо росію «засуджуватимемо на словах, применшуватимемо або спрощуватимемо поведінку росії, ці провокації продовжуватимуться».



«Нині ми повинні поводитися жорстко, і якщо відбуваються порушення, то ми повинні на це відповідно реагувати, у тому числі військовим шляхом. росія дуже швидко зрозуміє, що припустилася помилки й переступила межі дозволеного. На жаль, це балансування на межі конфлікту, але поступатися злу просто неможливо», — сказав він.



Що передувало?



У ніч проти 10 вересня кілька російських БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів.



У відповідь НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени будуть спільно консультуватися, коли, на їхню думку, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.



Також НАТО запустило ініціативу «Східний вартовий» для посилення оборони східного флангу Європи, що, серед іншого, передбачає розгортання сухопутних військ у восьми країнах.



19 вересня Прикордонна служба Польщі заявила, що два російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі.



Цього самого дня відразу три російські винищувачі МіГ-31 залетіли в повітряний простір Естонії та залишалися там іще 12 хвилин. Після цього уряд Естонії запросив у НАТО застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору.

