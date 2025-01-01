Луцьк отримав другу потужну когенераційну установку
Сьогодні, 21:15
Німецькі партнери надали ДКП «Луцьктепло» когенераційну установку, вартістю близько 22 млн грн, для забезпечення роботи однієї з найбільших котелень міста.
Когенераційна газова установка виробляє електричну та теплову енергії, спалюючи природний газ. Електрична та теплова потужність — по 0,6 МВт, інформує Луцька міська рада.
Луцьке підприємство отримало когенераційну установку безплатно як міжнародну технічну допомогу від GIZ UA «Німецька зимова допомога». Її об’єднають з аналогічним обладнанням, яке «Луцьктепло» отримало від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Ці дві установки забезпечать живленням одну з найбільших котелень міста, що дає тепло близько 45% споживачів.
Вироблену теплову енергію транспортуватимуть у квартири мешканців 33-го, 40-го та 55-го мікрорайонів міста.
Очікують, що економія за опалювальний період становитиме орієнтовно 50 млн грн.
