На Волині неповнолітній отруївся алкоголем: судили матір





Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, - повідомляють



У протоколі вказується, що 17 липня неповнолітній хлопець під час відпочинку у комплексі «Альтанки», що в селі Боголюби, розпивав коньяк «Азнаурі». Внаслідок вживання спирного йому стало зле, тож на місце викликали швидку. Підлітка у стані гострого алкогольного отруєння доставили у Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання.



Матір юнака Вероніку П. звинуватили в адміністративному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 184 КУпАП (ухиленні від виконання обов'язків щодо виховання дитини, яка не досягла 16-річного віку).



Хоча на судове засідання жінка не з’явилася, вина її була доведена письмовими поясненнями, рапортом поліцейського та іншими матеріалами справи.



Тож суд оштрафував жінку на 1700 гривень, визнавши винною в адмінпорушенні. Також вона має сплатити 605 гривень судового збору.

