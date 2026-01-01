Чи можна нарощувати нижні вії?





Чи дозволяє технологія нарощування нижніх вій

Так, нарощування нижніх вій можливе і жодних технологічних заборон не існує. Проте на практиці цю процедуру виконують не всі лешмейкери. Причина проста – нарощування на нижній повіці значно складніше за класичну роботу з верхніми віями та вимагає високої майстерності, точності й досвіду.







Коли нарощування нижніх вій дійсно виправдане

Професійні лешмейкери зазвичай рекомендують нарощування нижніх вій лише у двох випадках.



Перший – якщо потрібно зробити креативні або сценічні образи для фотосесій, показів, виступів, тематичних вечірок. У таких роботах часто використовують довгі, кольорові або декоративні вії, де загалом завдання – створити яскравий, нестандартний ефект.



Другий – дуже об’ємне нарощування верхніх вій. Якщо верхня повіка оформлена у 3D-6D техніках, а нижні вії залишаються без акценту, погляд може виглядати досить незбалансованим. У цьому випадку нижні вії допомагають «відкрити» очі та зробити образ завершеним.



Чому нижні вії нарощують рідко

Попри естетичні переваги, у процедури є низка недоліків. По-перше, результат тримається недовго – у середньому до 2 тижнів, навіть за правильного догляду. По-друге, нижні вії частіше контактують зі шкірою та подушкою, тому швидше ламаються.



Процедура може викликати дискомфорт або подразнення очей, адже майстру доводиться фіксувати верхню повіку пластиром. Також штучні волоски на нижній повіці можуть відчуватися при морганні, особливо у перші дні носіння.



Особливості виконання процедури

Нарощування нижніх вій зазвичай є окремою платною послугою. Вії можуть кріпитися поштучно або пучками (цей метод застосовується рідко й лише за наявності дуже рідких власних вій).



Початківцям майстрам не рекомендується виконувати цю процедуру без належного навчання, адже найменша помилка може призвести до травмування клієнта.



Кому не варто нарощувати нижні вії

Процедура протипоказана людям із захворюваннями очей, підвищеною чутливістю слизової або алергією на компоненти клею. Також нижні вії не рекомендують нарощувати жінкам із вираженими віковими змінами, опущеними куточками очей чи важкими повіками, бо у таких випадках акцент на нижній повіці може лише підкреслити недоліки.



Нарощування нижніх вій – це спеціалізована процедура, яка має чіткі показання та обмеження. Саме тому професійний підхід, якісні матеріали та досвід майстра відіграють вирішальну роль у безпеці та результаті.

