Зооволонтерка з Волині прилаштувала в добрі руки понад сотню собак із фронту

прилаштувати у нові домівки волинська волонтерка Оксана Корсун.



Два роки жінка співпрацює з зоозахисниками з Харкова, які вивозять тварин з-під обстрілів, зокрема з Сумської, Донецької Харківської, Дніпропетровської областей, повідомляє



Як розповіла жінка, заради тварин переїхала з квартири в центрі Луцька в сільську хату. Каже: тут для них є умови і для дресирування, і для вигулу.



"Пума, Кнопка, Люся, Рекс… Близько двох сотень на око, не встигаєш рахувати, бо постійна ротація. "Порятунок тварин. Харків" — вони вивозять тварин по заявках військових. На прохання дітей і по заявках людей, які похапцем евакуювалися і не встигли забрати тваринок. Вони працюють цілодобово і вивезли за ці роки близько 30 тисяч тварин", — сказала жінка.



Чимало собак беруть родини військових та ветерани війни, говорить волонтерка. Оксана Корсун розповіла: її завдання — привести тварин до тями, прослідкувати стан здоров'я, навчити ходити з повідцем. Зараз у неї є 19 собак, яким шукає нові домівки.



Світлана Долгальова — дружина захисника України, який зник безвісти рік тому. Пережити розлуку і невідомість, з її слів, допомагають тварини. Собака Чока стала шостою твариною у квартирі Світлани. Усього жінка має 3 котів і 3 собак.



"Це в нас Чока, вона приїхала з Лиманського району, народила там в чоловіка в бліндажі цуценят. І приїхала з цуценятами до Луцька. В нас в родині в мами 5 собак, 7 котів, на роботі 4 собаки, 2 коти і в мене по троє. Родина велика, піклуватися є про кого, любити є кого і вони нас люблять", — каже жінка.



Усі тварини в родині Долгальових — колишні безпритульні або підопічні притулків. Зі слів Світлани, чоловік за час служби евакуював чимало тварин із допомогою громадської організації "Порятунок тварин. Харків".



"Вивезли двох мамочок з цуциками і декілька просто підліток-собачок. В останній приїзд його у відпустку приїхала Чока з цуциками. Коли вони почали вилазити на вулицю, чотирьох порвали лиси. Він не витримав і викликав евакуацію і таким чином вони приїхали", — додала жінка.



Цуценят Чоки вдалось прилаштувати в родини завдяки волонтерам, які постійно займаються евакуацією і пошуком нових господарів для тварин, вивезених з-під обстрілів, зазначила Світлана Долгальова.



Більшість собак живуть у вольєрах на вулиці, говорить волонтерка Оксана Корсун, але частина потребує більшої уваги та комфортніших умов, тож ночують в будинку.



"Мажор з Дружківки — це один з самих добрих песиків, яких я бачила. В нього інші собачки їжу видирають, то ми мусимо його окремо годувати. Молоденький, рік і 7 місяців йому. Він тремтить, мерзне в нас. Мусимо таких лякливих або маленьких переляканих або мерзляків тримати в кімнаті", — каже волонтерка.



Волонтерка говорить: усіх собак стерилізують, роблять щеплення і віддають у нові домівки. Фотографії тварин викладають в соцмережі і якщо знаходять охочих їх прихистити, організовують перевезення песиків в будь-яке місто України та за кордон, зазначила волинянка Оксана Корсун.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад сотню собак із прифронтових територій допомоглаволинська волонтеркаДва роки жінка співпрацює з зоозахисниками з Харкова, які вивозять тварин з-під обстрілів, зокрема з Сумської, Донецької Харківської, Дніпропетровської областей, повідомляє Суспільне Як розповіла жінка, заради тварин переїхала з квартири в центрі Луцька в сільську хату. Каже: тут для них є умови і для дресирування, і для вигулу."Пума, Кнопка, Люся, Рекс… Близько двох сотень на око, не встигаєш рахувати, бо постійна ротація. "Порятунок тварин. Харків" — вони вивозять тварин по заявках військових. На прохання дітей і по заявках людей, які похапцем евакуювалися і не встигли забрати тваринок. Вони працюють цілодобово і вивезли за ці роки близько 30 тисяч тварин", — сказала жінка.Чимало собак беруть родини військових та ветерани війни, говорить волонтерка. Оксана Корсун розповіла: її завдання — привести тварин до тями, прослідкувати стан здоров'я, навчити ходити з повідцем. Зараз у неї є 19 собак, яким шукає нові домівки.— дружина захисника України, який зник безвісти рік тому. Пережити розлуку і невідомість, з її слів, допомагають тварини. Собака Чока стала шостою твариною у квартирі Світлани. Усього жінка має 3 котів і 3 собак."Це в нас Чока, вона приїхала з Лиманського району, народила там в чоловіка в бліндажі цуценят. І приїхала з цуценятами до Луцька. В нас в родині в мами 5 собак, 7 котів, на роботі 4 собаки, 2 коти і в мене по троє. Родина велика, піклуватися є про кого, любити є кого і вони нас люблять", — каже жінка.Усі тварини в родині Долгальових — колишні безпритульні або підопічні притулків. Зі слів Світлани, чоловік за час служби евакуював чимало тварин із допомогою громадської організації "Порятунок тварин. Харків"."Вивезли двох мамочок з цуциками і декілька просто підліток-собачок. В останній приїзд його у відпустку приїхала Чока з цуциками. Коли вони почали вилазити на вулицю, чотирьох порвали лиси. Він не витримав і викликав евакуацію і таким чином вони приїхали", — додала жінка.Цуценят Чоки вдалось прилаштувати в родини завдяки волонтерам, які постійно займаються евакуацією і пошуком нових господарів для тварин, вивезених з-під обстрілів, зазначила Світлана Долгальова.Більшість собак живуть у вольєрах на вулиці, говорить волонтерка Оксана Корсун, але частина потребує більшої уваги та комфортніших умов, тож ночують в будинку."Мажор з Дружківки — це один з самих добрих песиків, яких я бачила. В нього інші собачки їжу видирають, то ми мусимо його окремо годувати. Молоденький, рік і 7 місяців йому. Він тремтить, мерзне в нас. Мусимо таких лякливих або маленьких переляканих або мерзляків тримати в кімнаті", — каже волонтерка.Волонтерка говорить: усіх собак стерилізують, роблять щеплення і віддають у нові домівки. Фотографії тварин викладають в соцмережі і якщо знаходять охочих їх прихистити, організовують перевезення песиків в будь-яке місто України та за кордон, зазначила волинянка Оксана Корсун.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію