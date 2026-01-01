Посмертну нагороду Героя із Волині вручили його дружині
Сьогодні, 11:38
Герою з Нововолинська Сергію Жилякову присвоєно посмертну нагороду «За мужність» III ступеня.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Сьогодні, 5 січня, разом із військовим мер вручив орден дружині Захисника.
Сергій Жиляков загинув 18 квітня 2025 року на Донеччині, захищаючи Україну.
«Схиляю чоло перед його мужністю. Світла та вічна памʼять», - зазначив Борис Карпус.
