Посмертну нагороду Героя із Волині вручили його дружині

Сергію Жилякову присвоєно посмертну нагороду «За мужність» III ступеня.



Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Сьогодні, 5 січня, разом із військовим мер вручив орден дружині Захисника.



Сергій Жиляков загинув 18 квітня 2025 року на Донеччині, захищаючи Україну.



«Схиляю чоло перед його мужністю. Світла та вічна памʼять», - зазначив Борис Карпус.





