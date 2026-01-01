Рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель на війні волинянина
Сьогодні, 12:27
До Володимирської громади на Волині надійшла скорботна звістка про загибель на фронті військовослужбовця Валерія Сілаєва, який рік вважався зниклим безвісти.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
«Сумна звістка надійшла у нашу громаду. Стало відомо про загибель Захисника Валерія Сілаєва, 11.02.1992 року народження», - зазначив мер.
Майже рік часу, із січня минулого року, військовий вважався зниклим безвісти. Він був до останнього вірний військовій присязі і віддано виконував свій обов’язок із захисту України.
«Про дату і час похорону повідомимо згодом. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Вічна шана і пам’ять Захиснику!» - додав міський голова Володимира.
