Рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель на війні волинянина

До Володимирської громади на Волині надійшла скорботна звістка про загибель на фронті військовослужбовця, який рік вважався зниклим безвісти.Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова«Сумна звістка надійшла у нашу громаду. Стало відомо про загибель Захисника Валерія Сілаєва, 11.02.1992 року народження», - зазначив мер.Майже рік часу, із січня минулого року, військовий вважався зниклим безвісти. Він був до останнього вірний військовій присязі і віддано виконував свій обов’язок із захисту України.«Про дату і час похорону повідомимо згодом. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Вічна шана і пам’ять Захиснику!» - додав міський голова Володимира.