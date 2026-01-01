Депутату Луцькради Миколі Федіку призначили 5 млн грн застави та електронний браслет у справі про корупцію

Миколі Федіку, запобіжний захід у вигляді 5 мільйонів гривень застави та носіння електронного браслета.



Відповідну ухвалу про обрання запобіжного заходу Вищий антикорупційний суд виніс сьогодні, 5 січня 2026 року.



Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки в представників місцевої влади та оголосили підозри у хабарництві двом депутатам від ВО «Свобода» — Анатолію Вітіву та депутату Луцької міської ради Миколі Федіку. Окрім цього, про підозру у наданні неправомірної вигоди



Суд поклав також на підозрюваного заборону залишати Луцький район, де мешкає обранець, обов’язок носити електронний браслет та здати паспорти і утриматися від спілкування з переліком осіб, які визначив суд.



Раніше, Вищий антикорупційний суд визначив також запобіжний захід для депутата Волинської обласної ради Анатолія Вітіва, якого підозрюють у корупційному злочині. Суд постановив застосувати до нього заставу в розмірі 10 мільйонів гривень, а також зобов’язав носити електронний засіб контролю.

