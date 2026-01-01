Аварія на Волині з чотирма постраждалими: у поліції повідомили деталі
Сьогодні, 13:39
Слідчі з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди у селі Дачне.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок ДТП травмувалися четверо осіб, усі вони нині у лікарні.
Аварія сталася 4 грудня, близько 17 години. Водійка BMW, 27-річна місцева мешканка, виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася із автомобілем Skoda, за кермом якого перебував 41-річний житель Луцького району. Внаслідок ДТП водій та пасажири Skoda, 66-річний чоловік та 64-річна жінка, отримали травми, їх госпіталізували до медзакладів.
Попередньо відомо, що керманичка BMW була у стані алкогольного сп’яніння, вона теж нині в лікарні.
На місці працювали слідчі Луцького районного управління поліції. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Триває розслідування.
