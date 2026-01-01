У школах Луцька на три дні запровадили дистанційне навчання





Пропозиція про онлайн навчання на три дні після завершення зимових канікул надійшла від керівників шкіл на нараді минулої п'ятниці, розповів у коментарі Віталій Бондар. З його слів, дистанційне навчання ухвалили з кількох причин.



"Буде погіршення температурного режиму, в цілях економії — це перший момент. Друге: розпочався період оголошення тендерів, закупівель на різні послуги. Деякі моменти треба допрацювати цього тижня, щоб діти нормально вийшли на режим офлайн", — говорить Віталій Бондар.



Як наголосив керівник міського департаменту освіти, наприкінці минулого року в закладах освіти фіксували збільшення захворюваності на гострі респіраторні вірусні захворювання серед учнів. Тому, каже, це третя причина, з якої запровадили на три дні дистанційне навчання.



До шкіл на навчання учні повернуться у понеділок, 12 січня, додав Віталій Бондар.

