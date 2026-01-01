У школах Луцька на три дні запровадили дистанційне навчання

У школах Луцька на три дні запровадили дистанційне навчання
8, 9 і 10 січня в школах Луцької громади запровадили дистанційне навчання. Такі рішення ухвалили педагогічні ради навчальних закладів.

Пропозиція про онлайн навчання на три дні після завершення зимових канікул надійшла від керівників шкіл на нараді минулої п'ятниці, розповів у коментарі Суспільному телефоном 5 січня директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар. З його слів, дистанційне навчання ухвалили з кількох причин.

"Буде погіршення температурного режиму, в цілях економії — це перший момент. Друге: розпочався період оголошення тендерів, закупівель на різні послуги. Деякі моменти треба допрацювати цього тижня, щоб діти нормально вийшли на режим офлайн", — говорить Віталій Бондар.

Як наголосив керівник міського департаменту освіти, наприкінці минулого року в закладах освіти фіксували збільшення захворюваності на гострі респіраторні вірусні захворювання серед учнів. Тому, каже, це третя причина, з якої запровадили на три дні дистанційне навчання.

До шкіл на навчання учні повернуться у понеділок, 12 січня, додав Віталій Бондар.

Луцьк, дистанційне навчання
