У селі біля Луцька будують житловий комплекс на 740 квартир





Будівництвом шестиповерхівок займається будівельна компанія «Волинь Інвест Капітал».



Перші будинки введуть в експлуатацію у 2026 році, розповіла Валентина.



Всього на території, площею 3,5 га, планують збудувати 12 черг.



«Перша черга буде здана в другому кварталі 2026 року. Наступні попередньо плануються у третьому кварталі 2026 та в другому кварталі 2027», — розповідає Валентина.



З її слів, перші дві черги включатимуть близько 5 під’їздів. Комплекс матиме 24 шестиповерхові під’їзди з ліфтами.



У «Хвої» запроєктовано приблизно 720 квартир від компактних до просторіших, кажуть у компанії.



На перших поверхах розташують комерційні приміщення. Їх кількість і площі різні, однак форматів буде достатньо на всі види бізнесу, наголосили у компанії.



Інфраструктура



На території планують висадити багато хвойних насаджень, звідси й назва комплексу.



У кожному дворі облаштують:



інтерактивні зони;



паркувальні місця (близько 400);



дитячі майданчики для різних вікових груп;



комерційні приміщення різної площі.



Також у комплексі будуть:



сонячні панелі, які забезпечуватимуть альтернативне електроживлення на випадок відключень світла;



два протирадіаційні укриття.

