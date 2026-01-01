У селі біля Луцька будують житловий комплекс на 740 квартир
Сьогодні, 15:04
У селі Рованці Луцького району зводять житловий комплекс «Хвоя». На території планують висадити алею з вічнозеленими деревами.
Будівництвом шестиповерхівок займається будівельна компанія «Волинь Інвест Капітал».
Перші будинки введуть в експлуатацію у 2026 році, розповіла misto.media менеджерка з продажу компанії Валентина.
Всього на території, площею 3,5 га, планують збудувати 12 черг.
«Перша черга буде здана в другому кварталі 2026 року. Наступні попередньо плануються у третьому кварталі 2026 та в другому кварталі 2027», — розповідає Валентина.
З її слів, перші дві черги включатимуть близько 5 під’їздів. Комплекс матиме 24 шестиповерхові під’їзди з ліфтами.
У «Хвої» запроєктовано приблизно 720 квартир від компактних до просторіших, кажуть у компанії.
На перших поверхах розташують комерційні приміщення. Їх кількість і площі різні, однак форматів буде достатньо на всі види бізнесу, наголосили у компанії.
Інфраструктура
На території планують висадити багато хвойних насаджень, звідси й назва комплексу.
У кожному дворі облаштують:
інтерактивні зони;
паркувальні місця (близько 400);
дитячі майданчики для різних вікових груп;
комерційні приміщення різної площі.
Також у комплексі будуть:
сонячні панелі, які забезпечуватимуть альтернативне електроживлення на випадок відключень світла;
два протирадіаційні укриття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Будівництвом шестиповерхівок займається будівельна компанія «Волинь Інвест Капітал».
Перші будинки введуть в експлуатацію у 2026 році, розповіла misto.media менеджерка з продажу компанії Валентина.
Всього на території, площею 3,5 га, планують збудувати 12 черг.
«Перша черга буде здана в другому кварталі 2026 року. Наступні попередньо плануються у третьому кварталі 2026 та в другому кварталі 2027», — розповідає Валентина.
З її слів, перші дві черги включатимуть близько 5 під’їздів. Комплекс матиме 24 шестиповерхові під’їзди з ліфтами.
У «Хвої» запроєктовано приблизно 720 квартир від компактних до просторіших, кажуть у компанії.
На перших поверхах розташують комерційні приміщення. Їх кількість і площі різні, однак форматів буде достатньо на всі види бізнесу, наголосили у компанії.
Інфраструктура
На території планують висадити багато хвойних насаджень, звідси й назва комплексу.
У кожному дворі облаштують:
інтерактивні зони;
паркувальні місця (близько 400);
дитячі майданчики для різних вікових груп;
комерційні приміщення різної площі.
Також у комплексі будуть:
сонячні панелі, які забезпечуватимуть альтернативне електроживлення на випадок відключень світла;
два протирадіаційні укриття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У селі біля Луцька будують житловий комплекс на 740 квартир
Сьогодні, 15:04
У школах Луцька на три дні запровадили дистанційне навчання
Сьогодні, 14:35