У селі біля Луцька будують житловий комплекс на 740 квартир
У селі Рованці Луцького району зводять житловий комплекс «Хвоя». На території планують висадити алею з вічнозеленими деревами.

Будівництвом шестиповерхівок займається будівельна компанія «Волинь Інвест Капітал».

Перші будинки введуть в експлуатацію у 2026 році, розповіла misto.media менеджерка з продажу компанії Валентина.

Всього на території, площею 3,5 га, планують збудувати 12 черг.

«Перша черга буде здана в другому кварталі 2026 року. Наступні попередньо плануються у третьому кварталі 2026 та в другому кварталі 2027», — розповідає Валентина.

З її слів, перші дві черги включатимуть близько 5 під’їздів. Комплекс матиме 24 шестиповерхові під’їзди з ліфтами.

У «Хвої» запроєктовано приблизно 720 квартир від компактних до просторіших, кажуть у компанії.

На перших поверхах розташують комерційні приміщення. Їх кількість і площі різні, однак форматів буде достатньо на всі види бізнесу, наголосили у компанії.

Інфраструктура

На території планують висадити багато хвойних насаджень, звідси й назва комплексу.

У кожному дворі облаштують:

інтерактивні зони;

паркувальні місця (близько 400);

дитячі майданчики для різних вікових груп;

комерційні приміщення різної площі.

Також у комплексі будуть:

сонячні панелі, які забезпечуватимуть альтернативне електроживлення на випадок відключень світла;

два протирадіаційні укриття.

