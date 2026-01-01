У Луцьку попрощалися з двома Героями, які загинули, захищаючи Україну

Сьогодні у Луцьку поховали військовослужбовцівта, які загинули, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Героїв відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Максименко Андрій Володимирович (19.12.1981 року народження) загинув 29 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.Куделя Віталій Ігорович (24.11.1991 року народження) загинув 12 липня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.