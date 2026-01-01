У Луцьку вночі водій автівки в'їхав у дерево

У Луцьку вночі водій автівки в'їхав у дерево
Сьогодні уночі у Луцьку на вулиці Львівській автомобіль Audi потрапив у автопригоду.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Патрульні зʼясували, що водій автівки не стежив за дорожньою обстановкою та не обрав безпечної швидкості руху, щоб безпечно керувати транспортним засобами. В результаті чого здійснив наїзд на дерево та дорожнє огородження.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, проте автомобіль отримав механічні пошкодження.

Також, під час перевірки документів інспектори встановили, громадянин кермував автівкою без страхового полісу.
На водія поліцейський склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд) та винесли постанову за ч.1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.

