До 19° морозу: тижневий прогноз погоди від синоптиків на Волині





Про це Світлана Дриганюк.



До кінця доби 5 січня в області передбачається хмарна погода, без опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Денна температура повітря в Луцьку — 0-2° морозу, по області від 4° морозу до 1° тепла.



У вівторок, 6 січня, в регіоні буде хмарно. Вночі в південній половині області очікується значний сніг (7-19 мм). Збережеться ожеледиця. Рівень небезпечності — І (жовтий). У Луцьку вночі значний сніг, вдень невеликий сніг, слабка хуртовина, ожеледиця. Вітер східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с.



Температура в Луцьку вночі — 4-6° морозу, вдень — 0-2° морозу, по області вночі — 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.



У середу, 7 січня, на Волині прогнозують хмарну погоду. Очікується сніг, слабка хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі — 4-9° морозу, вдень — 2-7° морозу.



У четвер, 8 січня, очікується хмарна погода, пройде сніг, місцями значний сніг, слабка хуртовина. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі — 5-10° морозу, вдень від 3° до 8° морозу.



З 9 січня через надходження холодного арктичного повітря з півночі очікується значне зниження температури повітря. У п'ятницю в області буде хмарно, пройде невеликий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі — 8-13° морозу, вдень — 5-10° морозу.



У суботу, 10 січня, на Волині буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі — 14-19° морозу, вдень — 8-13° морозу.

