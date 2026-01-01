У Дніпрі на дороги вилилося 300 тонн олії після удару рф по заводу, що належить компанії зі США





Про це повідомив міський голова Борис Філатов, пише



За його словами, внаслідок атаки дронів на дороги потрапили 300 тонн олії. І хоча комунальники прибирають, кидають на неї пісок і суміш, проїзд Набережною буде неможливим приблизно 2-3 доби.



«росіяни розбомбили АМЕРИКАНСЬКУ власність, бо завод належить компанії “Бунге” із Сент-Луїса, Міссурі», — наголосив Філатов.



В обласній військовій адміністрації кажуть, що у Дніпрі виникла пожежа. Крім підприємства, пошкоджені авто та лінія електропередачі.

