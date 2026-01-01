У Дніпрі на дороги вилилося 300 тонн олії після удару рф по заводу, що належить компанії зі США
Сьогодні, 18:18
Російські окупанти вдарили по заводу у Дніпрі, що належить американській компанії. Внаслідок атаки на дороги вилилась олія.
Про це повідомив міський голова Борис Філатов, пише Громадське.
За його словами, внаслідок атаки дронів на дороги потрапили 300 тонн олії. І хоча комунальники прибирають, кидають на неї пісок і суміш, проїзд Набережною буде неможливим приблизно 2-3 доби.
«росіяни розбомбили АМЕРИКАНСЬКУ власність, бо завод належить компанії “Бунге” із Сент-Луїса, Міссурі», — наголосив Філатов.
В обласній військовій адміністрації кажуть, що у Дніпрі виникла пожежа. Крім підприємства, пошкоджені авто та лінія електропередачі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Борис Філатов, пише Громадське.
За його словами, внаслідок атаки дронів на дороги потрапили 300 тонн олії. І хоча комунальники прибирають, кидають на неї пісок і суміш, проїзд Набережною буде неможливим приблизно 2-3 доби.
«росіяни розбомбили АМЕРИКАНСЬКУ власність, бо завод належить компанії “Бунге” із Сент-Луїса, Міссурі», — наголосив Філатов.
В обласній військовій адміністрації кажуть, що у Дніпрі виникла пожежа. Крім підприємства, пошкоджені авто та лінія електропередачі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Дніпрі на дороги вилилося 300 тонн олії після удару рф по заводу, що належить компанії зі США
Сьогодні, 18:18
До 19° морозу: тижневий прогноз погоди від синоптиків на Волині
Сьогодні, 17:05
У Луцьку вночі водій автівки в'їхав у дерево
Сьогодні, 16:25