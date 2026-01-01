У Дніпрі на дороги вилилося 300 тонн олії після удару рф по заводу, що належить компанії зі США

Російські окупанти вдарили по заводу у Дніпрі, що належить американській компанії. Внаслідок атаки на дороги вилилась олія.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов, пише Громадське.

За його словами, внаслідок атаки дронів на дороги потрапили 300 тонн олії. І хоча комунальники прибирають, кидають на неї пісок і суміш, проїзд Набережною буде неможливим приблизно 2-3 доби.

«росіяни розбомбили АМЕРИКАНСЬКУ власність, бо завод належить компанії “Бунге” із Сент-Луїса, Міссурі», — наголосив Філатов.

В обласній військовій адміністрації кажуть, що у Дніпрі виникла пожежа. Крім підприємства, пошкоджені авто та лінія електропередачі.

