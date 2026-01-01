Якою буде погода у вівторок, 6 січня у Луцьку та на Волині





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 6 січня



Луцьк



Хмарно. Вночі значний сніг, вдень невеликий сніг. Слабка хуртовина. Ожеледиця. Вітер східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу.



Область



Хмарно. Вночі помірний сніг, в південній половині значний сніг, вдень невеликий сніг. Слабка хуртовина. Ожеледиця. Вітер східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

