Якою буде погода у вівторок, 6 січня у Луцьку та на Волині
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 6 січня

Луцьк

Хмарно. Вночі значний сніг, вдень невеликий сніг. Слабка хуртовина. Ожеледиця. Вітер східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу.

Область

Хмарно. Вночі помірний сніг, в південній половині значний сніг, вдень невеликий сніг. Слабка хуртовина. Ожеледиця. Вітер східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

