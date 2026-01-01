На Донеччині загинув воїн з Волині Валентин Вовчук

Волинь знову сколихнула трагічна звістка про втрату воїна-захисника.Про це повідомляють Локачинській селищній громаді."Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу та до останнього мужньо виконавши свій військовий обов'язок, під час ворожого артилерійського обстрілу загинув житель села Новий Загорів Локачинської громади, старший солдат", - йдеться у дописі.Валентин Михайлович загинув 21 грудня 2025 року та до сьогоднішнього дня мав статус безвісти відсутнього за особливих обставин військовослужбовця.У загиблого воїна залишилася дружина, син, донька, матір.За розпорядженням селищного голови відзавтра в громаді оголошено триденну жалобу.Закликаємо керівників установ та закладів приспустити державний прапор з чорною стрічкою, а жителів громади утриматись від святкувань.Про прибуття кортежу з тілом Героя повідомимо додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.