Коли і де на Волині виключатимуть світло 6 січня





Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".



В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.



Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.



ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в

такому обсязі:

підчерга 1.1. - 12:00-15:30

підчерга 1.2. - 12:00-15:30

підчерга 2.1. – 12:00-15:30

22:30-24:00

підчерга 2.2. – 12:00-15:30

19:00-22:30

підчерга 3.1. - 08:30-12:00

19:00-20:00

підчерга 3.2. -08:30-12:00

19:00-20:00

підчерга 4.1. - 08:00-12:00

15:30-17:00

підчерга 4.2. - 08:00-12:00

15:30-17:00

підчерга 5.1. – 05:00-08:30

15:30-19:00

підчерга 5.2. - 06:00-08:30

15:30-19:00

підчерга 6.1. - 00:00-01:30

15:30-19:00

підчерга 6.2. - 01:30-05:00

13:00-15:30

