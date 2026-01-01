Коли і де на Волині виключатимуть світло 6 січня
Сьогодні, 21:57
Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 6 січня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".
В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.
Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в
такому обсязі:
підчерга 1.1. - 12:00-15:30
підчерга 1.2. - 12:00-15:30
підчерга 2.1. – 12:00-15:30
22:30-24:00
підчерга 2.2. – 12:00-15:30
19:00-22:30
підчерга 3.1. - 08:30-12:00
19:00-20:00
підчерга 3.2. -08:30-12:00
19:00-20:00
підчерга 4.1. - 08:00-12:00
15:30-17:00
підчерга 4.2. - 08:00-12:00
15:30-17:00
підчерга 5.1. – 05:00-08:30
15:30-19:00
підчерга 5.2. - 06:00-08:30
15:30-19:00
підчерга 6.1. - 00:00-01:30
15:30-19:00
підчерга 6.2. - 01:30-05:00
13:00-15:30
