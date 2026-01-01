Зеленський про контакти з командою Трампа та Європою: будуть рішення заради нашої держави
05 січня, 23:19
Україна готується до зустрічей у Європі цього тижня. Очікуються нові рішення заради української держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
За словами голови держави, сьогодні було багато міжнародної роботи в рамках підготовки до зустрічей у Європі цього тижня. Також Україна перебуває в комунікації з командою президента США Дональда Трампа.
"ППО для України, підтримка для України - це завдання щоденне, і кожен день ми повинні давати цей результат. Будуть нові рішення для нашої держави. Українська переговорна команда працює 24/7", - наголосив він.
Зустріч "коаліції охочих"
Нагадаємо, завтра, 6 січня, у Франції відбудеться зустріч "коаліції охочих" на рівні лідерів. Очікується, що в ній також візьмуть участь спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер.
Як зазначав президент Франції Еммануель Макрон, на зустрічі планується узгодити конкретний внесок кожної країни в рамках "коаліції охочих".
Для підготовки такої зустрічі кілька днів тому Київ відвідали радники з нацбезпеки низки країн. Їхній візит був присвячений підготовці мирного плану і супутніх документів.
Робота була розділена на кілька тематичних блоків. У рамках безпекового блоку учасники заявили, що ключові документи загалом узгоджені й не суперечать Конституції та суверенітету України.
Обговорювали архітектуру гарантій безпеки, де основою захисту залишаються ЗСУ, за участю багатонаціональних сил під європейським керівництвом і підтримки США.
Окремо велася робота над військовим документом, який передбачає підтримку, відновлення ЗСУ, моніторинг дотримання домовленостей і реакцію на можливі порушення.
