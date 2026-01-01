У 2026 році на Волині хочуть встановити 36 тисяч розумних лічильників
Сьогодні, 22:38
На Волині розпочинається новий етап модернізації електромереж. Згідно із затвердженою інвестиційною програмою, у 2026 році «Волиньобленерго» планує встановити 36 000 сучасних інтелектуальних приладів обліку.
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньоленерго".
Цей масштабний проєкт – частина загальнонаціонального плану, за яким до 2035 року «розумні» прилади мають з’явитися у кожній оселі.
Чому це вигідно для вас?
- Це абсолютно безкоштовно
Встановлення приладів фінансується інвестиційною програмою. Вам не потрібно подавати заяви, купувати лічильник чи платити за монтаж – енергетики самі завітають до будинків, що потрапили у план оновлення.
- Автоматизація без турбот
Більше не потрібно щомісяця пам'ятати про передачу показів. Смарт-лічильник сам дистанційно передає дані, що гарантує точність нарахувань та позбавляє вас зайвого клопоту – ви лише контролюєте власне споживання через особистий кабінет чи у вайбер-боті.
- Реальна економія вдвічі
Нові лічильники підтримують зонний облік. Це дозволяє платити за електроенергію, спожиту вночі (з 23:00 до 07:00), за тарифом 2,16 грн/кВт – це рівно половина денної вартості.
Енергетики закликають сприяти роботам та надавати доступ до лічильників. Під час візиту наші фахівці нададуть вам інформаційну пам’ятку з усіма деталями та контактами. Пам’ятайте: недопуск майстра – це насамперед ваша втрачена можливість економити на рахунках вже сьогодні.
Дізнатися, чи передбачена безкоштовна заміна за вашою адресою у 2026 році, можна у центрах обслуговування клієнтів ПрАТ «Волиньобленерго».
Подробиці про те, як працює «розумний» облік та як він допомагає енергосистемі – дивіться у сюжеті:
