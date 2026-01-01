Волинські енергетики отримали відзнаки прем'єр-міністра України
Сьогодні, 21:16
Волинські енергетики отримали подяки від прем’єр-міністра України.
Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".
За вагомий особистий внесок у сталу роботу енергосистеми та високий професіоналізм четверо фахівців ПрАТ «Волиньобленерго» отримали Подяки Прем’єр-міністра України.
Почесні відзнаки Дмитру Вітру, Віталію Мішину, Петру Кравчуку та Сергію Ленартовичу вручили голова Волинської ОВА Іван Рудницький та генеральний директор товариства Сергій Севідов.
Це фахівці технічного напрямку, які щоденно забезпечують роботу енергосистеми області в надскладних умовах.
Як зазначив Іван Рудницький, саме завдяки професіоналізму енергетиків область долає виклики війни, а їхня щоденна праця є основою життєдіяльності та економічної стійкості нашого краю.
За офіційними словами – реальні історії відповідальності. З перших днів повномасштабного вторгнення наші колеги робили все можливе, щоб мережі працювали без збоїв. І сьогодні, попри всі виклики, вони залишаються на варті 24/7, щоб у домівках волинян було світло.
