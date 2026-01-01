Волинські енергетики отримали відзнаки прем'єр-міністра України

Волинські енергетики отримали подяки від прем’єр-міністра України.Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".За вагомий особистий внесок у сталу роботу енергосистеми та високий професіоналізм четверо фахівців ПрАТ «Волиньобленерго» отримали Подяки Прем’єр-міністра України.Почесні відзнакитавручили голова Волинської ОВАта генеральний директор товаристваЦе фахівці технічного напрямку, які щоденно забезпечують роботу енергосистеми області в надскладних умовах.Як зазначив Іван Рудницький, саме завдяки професіоналізму енергетиків область долає виклики війни, а їхня щоденна праця є основою життєдіяльності та економічної стійкості нашого краю.За офіційними словами – реальні історії відповідальності. З перших днів повномасштабного вторгнення наші колеги робили все можливе, щоб мережі працювали без збоїв. І сьогодні, попри всі виклики, вони залишаються на варті 24/7, щоб у домівках волинян було світло.