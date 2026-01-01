6 січня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження журналістки(на фото),та, голова Волинської обласної організації Національної спілки журналістів Українита директор обласної бібліотеки для юнацтваІменинники цього дня – Євгенія, Клавдія, Микола.Вітаємо усіх, у кого сьогоднішній день святковий, бажаємо здоров’я, довголіття й достатку.Сьогодні у християн східного обряду Святвечір.6 січня 1886 року народився Олекса Алмазов, український військовий і громадський діяч, генерал-хорунжий Армії Української Народної Республіки.Всередині 1930-х він жив у Луцьку. Могила Алмазова знаходиться в Луцьку у сквері навпроти гімназії №4 ім. Модеста Левицького.6 січня 2012-го помер відомий на Волині бізнесмен, директор ТзОВ «Світ ЛТД», організатор акції «Людина року Волинського краю» Олексій Левченко.Також цього дня 78 років тому народився Василь Стус.