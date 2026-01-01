Волинському веслувальнику присвоїли звання «Майстер спорту України»
Сьогодні, 01:15
Волинському спортсмену Станіславу Самолюку присвоїли спортивне звання "Майстер спорту України" з олімпійського виду спорту — веслування академічного.
Про це розповів начальник обласного центру фізичної культури і спорту для людей з інвалідністю "Інваспорт" Віктор Галан-Ващук, - повідомляє "Суспільне".
За його словами, норматив майстра спорту Станіслав Самолюк виконав, змагаючись серед олімпійських спортсменів.
"Він брав участь у чемпіонаті України з цього виду спорту і мав змогу виконати відповідний норматив. Це не рідкість, що наші спортсмени змагаються також серед здорових спортсменів. Це робиться для того, щоб ми змогли підвищити спортивну майстерність наших паралімпійців", — зазначив Віктор Галай-Ващук.
Волинському веслувальнику присвоїли звання "Майстер спорту України"
Станіслав Самолюк з дружиною Дарією Котик. Центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"
Очільник "Інваспорту" також зазначив, що виконання нормативу майстра спорту серед олімпійців є визнанням спортивного результату на державному рівні.
"У майбутньому це дає 10% надбавки до заробітної плати, якщо людина після завершення спортивної кар’єри працюватиме в установах, де така надбавка передбачена — в університетах, школах чи державних установах", — додав Віктор Галай-Ващук.
Підготували веслувальника тренери Григорій Вертелецький та Наталія Лук’янець.
Що відомо Станіслава Самолюка
Станіслав Самолюк народився 18 грудня 2001 року в місті Ковель. Член національної збірної команди України з академічного веслування серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, майстер спорту України міжнародного класу.
З листопада 2018 року по даний час займається академічним веслуванням. Учасник XVI літніх Паралімпійських ігор.
Волинському веслувальнику присвоїли звання "Майстер спорту України"
