В Україні набула чинності єдина форма квитка для громадського транспорту

З 1 січня 2026 року в Україні набула чинності нова єдина форма квитка для всіх видів громадського транспорту, затверджена Міністерством розвитку громад та територій України.Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.Відповідні зміни передбачені Наказом Мінрозвитку № 1066. Згаданий Наказ реалізує положення Закону України №3378-IX щодо запровадження електронного квитка на автомобільному та міському електричному транспорті.«Єдина форма квитка – це базовий, але дуже важливий крок до прозорої та зрозумілої системи пасажирських перевезень. Пасажир має чітко розуміти, за що він платить, хто надає послугу і які його права. Для держави та громад це – основа для обліку, планування та подальшої цифровізації транспорту. Ми вперше уніфікували вимоги до квитків для всіх видів громадського транспорту – від автобусів до метрополітену – і заклали підґрунтя для впровадження єдиного Smart Ticket в Україні», – зазначив заступник Міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.Наказ встановлює єдину форму квитка для всіх видів транспорту, зокрема для:міських і приміських автобусних маршрутів;міжміських та міжнародних автобусних маршрутів;трамваїв і тролейбусів;метрополітену.Вимоги поширюються як на паперові, так і на електронні квитки, оформлені через автоматизовані системи обліку проїзду. Обидва формати є рівноцінними та легітимними.Відтепер усі квитки мають містити, зокрема:інформацію про вартість проїзду (повний або пільговий квиток, ПДВ, комісійний збір – за наявності);реєстраційний номер (серійний, фіскальний або унікальний ідентифікатор для електронних квитків);дату та час відправлення/прибуття або строк дії квитка;дані перевізника (назва, код ЄДРПОУ або РНОКПП, адреса, контакти);інформацію про страховий договір і страховика;за потреби – QR-код на лицьовому боці квитка.Підтвердження електронного квиткаРаніше під час оплати проїзду в автоматизованих системах пасажир фактично мав лише списання коштів з банківської та транспортної картки без повноцінного квитка. Це створювало незручності та не давало чіткого підтвердження поїздки.Відтепер електронний квиток оформлюється як повноцінний цифровий документ з усіма обов’язковими реквізитами – так само, як і паперовий квиток. Після оплати пасажир може отримати підтвердження поїздки у зручний спосіб: на екрані смартфона, у вигляді QR-коду, через електронну пошту або мобільний застосунок, а також в особистому електронному кабінеті.Таким чином, електронний квиток стає зрозумілим і законним підтвердженням поїздки, а не лише фактом списання коштів.Для міжміських автобусних маршрутів квиток має містити повну інформацію про рейс, зокрема:місце та час пересадок,тривалість очікування між рейсами.Для міжнародних перевезень встановлено вимогу персоналізації квитка – із зазначенням імені та прізвища пасажира відповідно до паспортного документа, забороною передачі квитка іншій особі та інформацією про пересадки.Для приміських маршрутів передбачено оформлення багажної квитанції у разі перевезення багажу.Вперше – вимоги для міського електротранспортуВперше на нормативному рівні затверджено вимоги до квитків для:трамваїв,тролейбусів,метрополітену.Електронний квиток може бути доступним через QR-код, мобільний застосунок, електронну пошту або особистий кабінет пасажира. Дані про страхування дозволено розміщувати як на лицьовому, так і на зворотному боці квитка.