«Від цього кайфуєш»: як у Луцьку загартовуються у холодній воді. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
В зимову пору орієнтовно 100 людей щодня занурюються на центральному пляжі Луцька у зимовий Стир.
Про це розповів графічний дизайнер Володимир Оверчук, який також займається зимовим плаванням, - пише Суспільне.
"Теж приходять приїжджі. Недавно зустрів тут чоловіка, який з Криму сюди приїхав, пенсіонер. Тут є жіночий будиночок, чоловічий і третій. У кожного, хто туди приходить, є ключ, він переодягається і йде купатися", — каже Володимир Оверчук.
Плаванням у холодній воді почав займатися з часів карантину, коли почав шукати способи як оздоровити тіло.
"Перші рази дуже холодно, щоб звикнути треба тиждень-два. Я ходив через день. Перед тим приймав контрастний душ, а потім почав лице мочити, голову. Тіло звикає і потім від цього кайфуєш, особливо в таку погоду як зараз", — ділиться досвідом чоловік.
Пенсіонер Володимир Бухаров купається взимку з 1996 року. Пригадує, для нього максимально мінусовою температурою при заході у воду було -30॰С у 2006 році. Зараз ходить на Стир з йоркширським тер’єром Лолітою.
"Люди знаходять тут своє щастя, вода оздоровлює. Насолоджуємося, загартовуємося. Я думаю: "морж" я чи ні? Я холод не люблю, але сам процес занурення в прохолодну воду і як виходиш стає гаряче", — розповідає Володимир Бухаров.
60-річний Валентин Гордіюк купається взимку 11 років.
"Я йду на річку, а не в аптеку. Це вже ефект і економія. Тут не йдеш, а летиш додому", — каже Валентин Гордіюк.
Що про зимове пірнання кажуть лікарі
Сімейна лікарка Ірина Андрійчишена у коментарі розповіла: радить звикати до холодної води поступово, занурюватись в обладнаних місцях і не мочити голову та волосся.
Протипоказано занурюватися в холодну воду:
людям з серцево-судинними патологіями,
захворюваннями легень,
аритмією,
тим, хто пережив інфаркти, інсульти,
мають ознаки інфекцій носа, синусів, горла або гортані;
дітям і вагітним.
"Якщо це люди, які займаються плаванням взимку, підготовка відбувалася поступово, то це корисно — це доведено, що підвищує стійкість імунітету, також зміцнює серцево-судинну систему", — додає Ірина Андрійчишена.
Лікарка також додала: у воді варто бути не довше 30 секунд, далі потрібно швидко витертися, одягнути сухий одяг, випити гарячий напій.
Коментарі 1
Років десять тому в луцьку один "морж" пірнув в ополону і сплив через місяць в Рожище. Мав артеріальну гіпертензію. Люди шукають проблем - їх завжди бракує. Така людська природа.
