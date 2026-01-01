«Облив бензином і підпалив»: на Волині витівки завершилися для підлітків лікарнею, а для батьків – штрафом

У Ковелі неповнолітній облив бензином і підпалив взуття своєму товаришу, а той вилив бензин і підпалив йому руки та кросівки. В результаті обох хлопців було доставлено в травматологічний пункт Ковельського МТМО.

Про це пише Ковельмедіа з посиланням на дві постанови Ковельського міськрайонного суду.

Поліція оформила матеріали про факт вчинення підлітками хуліганських дій. Але до адміністративної відповідальності правоохоронці притягнули їхніх матерів, які проживають у мікрорайоні Ковель-2, – за неналежне виховання своїх дітей.

Ні одна, ані інша жінка в суд не з’явилися, хоча своєчасно були сповіщені про місце та час розгляду справи. Судові засідання відбулися у їх відсутності. Обох ковельчанок визнано винними за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Однак штраф їм доведеться сплачувати різний. Наталію А. оштрафовано на 850 гривень, а Альону С. – на 3400 гривень, оскільки протягом року вона вже притягалася до відповідальності за невиконання батьківських обов’язків.

