«Облив бензином і підпалив»: на Волині витівки завершилися для підлітків лікарнею, а для батьків – штрафом





Поліція оформила матеріали про факт вчинення підлітками хуліганських дій. Але до адміністративної відповідальності правоохоронці притягнули їхніх матерів, які проживають у мікрорайоні Ковель-2, – за неналежне виховання своїх дітей.



Ні одна, ані інша жінка в суд не з’явилися, хоча своєчасно були сповіщені про місце та час розгляду справи. Судові засідання відбулися у їх відсутності. Обох ковельчанок визнано винними за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Однак штраф їм доведеться сплачувати різний. Наталію А. оштрафовано на 850 гривень, а Альону С. – на 3400 гривень, оскільки протягом року вона вже притягалася до відповідальності за невиконання батьківських обов’язків.



