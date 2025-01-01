У Луцьку матір залишила двох малолітніх дітей без догляду: патрульні притягнули її до відповідальності

Учора у Луцьку патрульні отримали повідомлення про неналежне виконання батьківських обов’язків.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Заявниця повідомила, що її сестра днями залишила своїх доньок віком 3 та 7 років без нагляду, одних в квартирі та пішла у невідомому напрямку, на зв’язок жінка не виходить.Після неодноразових спроб, інспекторам вдалося зв’язатися з матір’ю, яка згодом прибула на місце події. Під час спілкування з громадянкою були помітні ознаки алкогольного сп’яніння.Щоб перевірити стан здоровʼя дітей патрульні викликали медиків, а також поінформували відповідні служби. На щастя, з дітьми все гаразд. Наразі вони перебувають під тимчасовим наглядом тітки.Поліцейські склали на матір адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП."Безпека дітей — відповідальність дорослих. Закликаємо батьків бути уважними до своїх дітей, оскільки вони потребують постійної уваги, турботи й захисту", - наголосили у патрульній поліції.