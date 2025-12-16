Ціни на російську нафту впали до найнижчого рівня з початку війни в Україні





У середньому російські експортери нафти отримують трохи більше ніж 40 доларів за барель за партії, відвантажені з Балтійського та Чорного морів, а також зі східного порту Козьміно, свідчать дані Argus Media. Це на 28% менше, ніж три місяці тому, причому нещодавні обмеження проти нафтових гігантів Rosneft PJSC та Lukoil PJSC ще більше розширили знижки.



Посилення західного тиску на торгівлю російською нафтою дедалі ускладнює продаж і доставку барелів; водночас заходи спрямовані й проти нафтопереробників у країнах – найбільших покупцях, зокрема в Індії. Крім того, світові еталонні ціни на нафту знижуються: у вівторок вони впали нижче 60 доларів за барель уперше з травня.



Доходи, які Росія отримує від продажу нафти, що разом із газом становлять близько чверті державного бюджету, є критично важливими для фінансування війни. Зниження надходжень створює тиск на фінанси нафтокомпаній і зменшує обсяг податків, які вони сплачують до кремлівської скарбниці.



Індійські чиновники заявили, що цього місяця очікують імпорт із Росії на рівні близько 800 тисяч барелів на добу – набагато менше, ніж у листопаді, хоча це все ще значний обсяг поставок.



Водночас один із китайських нафтопереробників нещодавно придбав партію сирої нафти з російських східних портів із найбільшою знижкою цього року. Саме ці дві азійські країни залишаються основними покупцями російської нафти.



У жовтні США запровадили санкції проти "Роснефті" і "Лукойлу" у межах нових заходів тиску, спрямованих на припинення війни Росії проти України. Це суттєво порушило поставки російської нафти до Китаю та Індії.



Нещодавно агенція Reuters порахувала, що доходи Росії від продажу нафти та газу у грудні 2025 року, ймовірно, скоротяться до 410 млрд рублів (близько 5,17 млрд доларів), що майже удвічі менше порівняно із аналогічним періодом 2024 року.

