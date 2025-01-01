Волинський драмтеатр запрошує провести вечір разом з музикою: чим дивуватимуть у Луцьку 17 – 21 грудня





Цього тижня глядачі співпереживатимуть людські стосунки, емоційні моменти, насолоджуватимуться улюбленими композиціями – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 17 до 21 грудня.



Вистава-застереження у постановці народного артиста України Петра Панчука.



У середу та четвер, 17 та 18 грудня, о 18:00 – прем’єра! Абсурд якийсь «Ідеальний раб» за п’єсою Славомира Мрожека «Емігранти». Театр в укритті. Тривалість – 1 година 40 хвилин (без антракту).



Двоє молодих чоловіків – один прагне заробітку, інший через політичні обставини змушений покинути рідну країну. Їхні шляхи перетинаються, і вони орендують разом напівпідвальне приміщення. Як співіснують культура і хамство, гідність і пристосуванство, свобода і рабство – ви побачите у цій постановці. І коли один із них приймає непросте рішення повернутися додому, там уже…



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Симфонія зимових мелодій – ваш музичний вечір цієї зими у театрі!



У неділю, 21 грудня, о 18:00 – концерт на два відділення «Симфонія зимових мелодій» у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру. Основна сцена. Тривалість – 2 години 10 хвилин (антракт – 15-20 хв).



На глядачів чекає яскрава концертна програма з двох відділень, у якій поєднаються улюблені українські хіти, ліричні балади, енергійні ритми та новорічні мотиви. Запрошуємо влаштувати передсвятковий вечір разом із музикою, яка подарує тепло, світло й справжній настрій зими.



