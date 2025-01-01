У Ковелі на вокзалі волинянин побив та пограбував 47-річного чоловіка
Сьогодні, 13:05
Побив та пограбував чоловіка на вокзалі: на Волині поліцейські затримали зловмисника.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилася 15 грудня, близько 23 години, у приміщенні залізничного вокзалу Ковеля. За цим фактом слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч.4 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану).
Встановлено, що 35-річний житель Камінь-Каширського району застосував фізичну силу, відкрито заволодів мобільним телефоном 47-річного потерпілого та втік. Поліцейські оперативно встановили особу правопорушника та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Телефон вилучили, після проведення необхідних слідчих дій віддадуть власнику.
За скоєне затриманому загрожує позбавлення волі від семи до десяти років. Триває слідство.
