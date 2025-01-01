На Волині зникла безвісти 48-річна жінка
Сьогодні, 13:01
Поліцейські розшукують зниклу 48-річну жительку Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Ященко Наталії Леонідівни, 10 жовтня 1977 року народження, жительки села Новосілки Луцького району.
Жінка 15 грудня близько 18:00 години пішла з дому та до цього часу не повернулася. Де перебуває зараз – невідомо.
Була одягнена в куртку жовтого кольору, чорні чоботи, спортивний костюм зеленого кольору та чорну шапку.
Прикмети: зріст близько 170 см, худощавої тілобудови, волосся сиве.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклу, повідомити за номерами телефонів: (03352) 2-12-02, 0974388844 або 102", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Ященко Наталії Леонідівни, 10 жовтня 1977 року народження, жительки села Новосілки Луцького району.
Жінка 15 грудня близько 18:00 години пішла з дому та до цього часу не повернулася. Де перебуває зараз – невідомо.
Була одягнена в куртку жовтого кольору, чорні чоботи, спортивний костюм зеленого кольору та чорну шапку.
Прикмети: зріст близько 170 см, худощавої тілобудови, волосся сиве.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклу, повідомити за номерами телефонів: (03352) 2-12-02, 0974388844 або 102", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На війні загинув Герой з Луцька Михайло Чернюк
Сьогодні, 13:34
На Волині зникла безвісти 48-річна жінка
Сьогодні, 13:01
Судять волинянина, який напідпитку збив пішохода і втік
Сьогодні, 12:26