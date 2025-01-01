На Волині зникла безвісти 48-річна жінка

Поліцейські розшукують зниклу 48-річну жительку Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження, 10 жовтня 1977 року народження, жительки села Новосілки Луцького району.Жінка 15 грудня близько 18:00 години пішла з дому та до цього часу не повернулася. Де перебуває зараз – невідомо.Була одягнена в куртку жовтого кольору, чорні чоботи, спортивний костюм зеленого кольору та чорну шапку.зріст близько 170 см, худощавої тілобудови, волосся сиве."Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклу, повідомити за номерами телефонів: (03352) 2-12-02, 0974388844 або 102", - йдеться в повідомленні.