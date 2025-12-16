Визнавати Донбас російським не будемо ні фактично, ні юридично, - президент
Сьогодні, 12:01
Росія не змінила позицію і хоче захопити весь Донбас. Україна стоїть на своїй позиції теж: віддавати його вона не хоче.
США хочуть знайти компроміс і пропонують вільну економічну зону, не значить, що під керівництвом Росії. Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами вночі 16 грудня, пише LB.ua.
“Це важливі для мене риси будь-якого формату Донбасу. Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо. Ту частину, яка тимчасово окупована. Але, тим не менш, ми проговорюємо питання про території. В цьому питанні у нас поки що консенсусу немає”, – сказав він.
В інших питаннях рух уперед є, зокрема – стосовно гарантій безпеки. За гарантії має голосувати Конгрес США, і є сигнали, що голосування відбудеться. Більшість Конгресу до цього ставиться позитивно.
Таким чином партнери матимуть юридичні зобов’язання в випадку нового нападу на Україну. Це відбуватиметься за аналогом Статті 5 НАТО про колективний захист, пояснив Володимир Зеленський.
Також Україна проговорила, яке фінансування армії їй треба, яке озброєння.
“Окремо, я вважаю, що це позитивний сигнал, що ми всі розуміємо, і Сполучені Штати, і Європа, що ми повинні працювати разом. І якщо раніше у наших діалогах були сумніви з боку деяких наших партнерів стосовно дієвості Коаліції охочих, то сьогодні ми проговорювали від Коаліції охочих – Європа+, і плюс американські гарантії безпеки”, – сказав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
США хочуть знайти компроміс і пропонують вільну економічну зону, не значить, що під керівництвом Росії. Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами вночі 16 грудня, пише LB.ua.
“Це важливі для мене риси будь-якого формату Донбасу. Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо. Ту частину, яка тимчасово окупована. Але, тим не менш, ми проговорюємо питання про території. В цьому питанні у нас поки що консенсусу немає”, – сказав він.
В інших питаннях рух уперед є, зокрема – стосовно гарантій безпеки. За гарантії має голосувати Конгрес США, і є сигнали, що голосування відбудеться. Більшість Конгресу до цього ставиться позитивно.
Таким чином партнери матимуть юридичні зобов’язання в випадку нового нападу на Україну. Це відбуватиметься за аналогом Статті 5 НАТО про колективний захист, пояснив Володимир Зеленський.
Також Україна проговорила, яке фінансування армії їй треба, яке озброєння.
“Окремо, я вважаю, що це позитивний сигнал, що ми всі розуміємо, і Сполучені Штати, і Європа, що ми повинні працювати разом. І якщо раніше у наших діалогах були сумніви з боку деяких наших партнерів стосовно дієвості Коаліції охочих, то сьогодні ми проговорювали від Коаліції охочих – Європа+, і плюс американські гарантії безпеки”, – сказав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку матір залишила двох малолітніх дітей без догляду: патрульні притягнули її до відповідальності
Сьогодні, 13:01
Судять волинянина, який напідпитку збив пішохода і втік
Сьогодні, 12:26
Визнавати Донбас російським не будемо ні фактично, ні юридично, - президент
Сьогодні, 12:01
1 загиблий, 4 постраждалих: деталі аварії на Волині
Сьогодні, 11:24