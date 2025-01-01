Судять волинянина, який напідпитку збив пішохода і втік
Сьогодні, 12:26
Перед судом на Волині постав чоловік, який напідпитку скоїв дорожньо-транспортну пригоду із постраждалим у Ковелі.
Про це у фейсбуці повідомила Волинська обласна прокуратура.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 43-річного жителя селища Турійськ за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України).
Встановлено, що в липні 2025 року нетверезий чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля «Audi», на вулиці Гвардійській у Ковелі заднім ходом наїхав на пішохода та поїхав з місця ДТП.
У результаті ДТП 55-річний чоловік отримав тяжкі травми та був госпіталізований в реанімаційне відділення лікарняного закладу.
Водію суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави.
Зауважимо, що раніше він вісім разів притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, в тому числі грабежів, розбоїв та вимагань.
Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП у Волинській області.
Довідково:
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомила Волинська обласна прокуратура.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 43-річного жителя селища Турійськ за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України).
Встановлено, що в липні 2025 року нетверезий чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля «Audi», на вулиці Гвардійській у Ковелі заднім ходом наїхав на пішохода та поїхав з місця ДТП.
У результаті ДТП 55-річний чоловік отримав тяжкі травми та був госпіталізований в реанімаційне відділення лікарняного закладу.
Водію суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави.
Зауважимо, що раніше він вісім разів притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, в тому числі грабежів, розбоїв та вимагань.
Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП у Волинській області.
Довідково:
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку матір залишила двох малолітніх дітей без догляду: патрульні притягнули її до відповідальності
Сьогодні, 13:01
На Волині зникла безвісти 48-річна жінка
Сьогодні, 13:01
Судять волинянина, який напідпитку збив пішохода і втік
Сьогодні, 12:26