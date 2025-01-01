Судять волинянина, який напідпитку збив пішохода і втік

Перед судом на Волині постав чоловік, якийіз постраждалим у Ковелі.Про це у фейсбуці повідомила Волинська обласна прокуратура.Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 43-річного жителя селища Турійськ за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України).Встановлено, що в липні 2025 року нетверезий чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля «Audi», на вулиці Гвардійській у Ковелі заднім ходом наїхав на пішохода та поїхав з місця ДТП.У результаті ДТП 55-річний чоловік отримав тяжкі травми та був госпіталізований в реанімаційне відділення лікарняного закладу.Водію суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави.Зауважимо, що раніше він вісім разів притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, в тому числі грабежів, розбоїв та вимагань.Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП у Волинській області.