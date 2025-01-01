Десятки мільйонів збитків: на Волині п'ятий рік незаконно вирубують ліс у нацпарку





Про це пише



За п’ять років за фактами цих рубок відкрили кілька кримінальних проваджень і нарахували десятки мільйонів гривень збитків. Втім, станом на кінець 2025-го, нікому не оголошено підозр і жодного вироку судами не винесено. А тим часом площа знеліснення на заповідній території збільшується.



Це виявили 28 листопада 2025 року співробітники Ківерцівського парку «Цуманська пуща» разом із Державною екологічною інспекцією у Волинській області під час рейду.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси



Під час рейдів лісами 28 листопада співробітники Державної екологічної інспекції у Волинській області з’ясували, що на території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» продовжується рубка лісу, про яку «Сила правди» писала у серпні 2025-го.



Йдеться про ділянку державної форми власності площею у понад 277 гектарів, яка з 2000 року перебуває у постійному користуванні сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Деметра».



Під час створення у 2010-му «Цуманської пущі» ця територія увійшла в межі національного природного парку.



У природоохоронному відомстві нині стверджують, що погоджували з СГП ТОВ «Деметра» створення парку. До того ж переконують, що видавали фірмі охоронні зобов’язання щодо збереження порядку і заповідного режиму на ділянці, якою користується товариство.



Проте, коли самосів на цих сільгоспземлях досяг 30-річного віку, підприємство взялося його вирізати.



У коментарі «Силі правди» директор СГП ТОВ «Деметра» Олег Вовдюк сказав, що розчищає територію, яку планує нарешті використовувати за призначенням.



«Ми не вирубуємо, а розчищаємо, приводимо у відповідність для використання. Це землі сільськогосподарського призначення. Є проєкт покращення, який затвердило обласне управління земельних ресурсів», – прокоментував телефоном Олег Вовдюк.





Реагуючи на розслідування «Сили правди», 21 серпня поліція і екологи навідались на ділянку. Вони виявили 671 пень. Минуло кілька днів і до поліції звернувся ще й майстер з охорони природи КНПП «Цуманська пуща»: він виявив на цій же території суцільнозрубані 354 дерева вільхи, берези й осики 30-річного віку на площі майже 2,5 га. Вирубка відбулася без відповідних дозвільних документів. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 356 ККУ про самоправство. В його рамках Феміду просили арештувати ділянку, аби зупинити вирубку і зберегти ліс, але спершу Луцький міськрайонний, а згодом і Волинський апеляційний суди відхилили клопотання слідчих.





Співробітники Ківерцівського НПП «Цуманська пуща» у супроводі правоохоронців і екологів ще двічі навідувались на місце вирубки, але Олег Вовдюк більше не допускав їх на ділянку.





«19 вересня разом з працівниками поліції приїхали сюди, але вже якимось чином Вовдюк знав, що ми тут маємо бути, став на початку ділянки і заборонив нам сюди заходити. Поліція розвернулась і поїхала. Ми потім зайшли іншою стороною і нарахували 336 дерев зрізаних діаметром 50–58 сантиметрів. Останній раз ми з інспекторами волинської ДЕІ були тут 24 жовтня. Він знову став перед нами: «Я не дозволяю». Інспектор взяв це до уваги, розвернувся і пішов. Ми знов нарахували 300 дерев. Загалом по «Деметрі» ми нарахували: 4213 дерев з 2021 року нарубано. Сума збитків 60 мільйонів 298 тисяч гривень. Вовдюк каже, що збирається там щось вирощувати, але за стільки років жодної плантації не засіяв і навіть пнів ніде не корчував», – розповів заступник начальника відділу державної охорони природо-заповідного фонду Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» Микола Ковальчук.





Розліснення на ділянках приватних користувачів на території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» – історія не нова.





Ще у жовтні 2020 року журналісти «Сили правди» стали свідками документування незаконної рубки на наділах, які в довгострокове платне користування отримало ТОВ «Сіаль». Тоді поліція, екологи і співробітники парку на двох ділянках загальною площею 1,2 гектара нарахували 640 пнів породи «дуб» та «вільха». Ні вироку, ні навіть підозри за п’ять років нікому не оголосили.



Керівником ТОВ «Сіаль» також є Олег Вовдюк, водночас він є співвласником фірми разом з лучанкою Оксаною Волк. Основний вид діяльності підприємства – лісозаготівлі.



«Без лісорубних квитків він собі проводить рубки. Ми з екологічною інспекцією і з поліцією також затримували його на цьому. Були кримінальні провадження, загалом по «Сіаль» їх десь п’ять. А з 2000 року по двох фірмах, «Сіаль» і «Деметра», ми нарахували вже 80 мільйонів гривень збитків», – зазначив Микола Ковальчук.



«Для мене сьогодні було шоком побачити, як здійснюється ця лісозаготівля. Відкрито, серед білого дня, не ховаючись. На мою думку, питання в першу чергу до правоохоронних органів. Це все відбувається впродовж вже п’яти років. Є кримінальні провадження, але наразі ми не маємо ані рішення про арешт ділянки, ані позовів на скасування реєстрації цієї ділянки, ані підозр людям, які це роблять. Я знаю, що на Волині новий прокурор. На мою думку, ця справа покаже, чи в екологічній сфері на Волині щось зміниться», – каже керівник аналітичного відділу ГО «Українська природоохоронна група» Петро Тєстов.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині правоохоронці і екологи не можуть зупинити вирубку лісу в Ківерцівському нацпарку «Цуманська пуща». Приватні підприємства «Деметра» і «Сіаль» спустошують надані їм у користування території.Про це пише "Сила правди" За п’ять років за фактами цих рубок відкрили кілька кримінальних проваджень і нарахували десятки мільйонів гривень збитків. Втім, станом на кінець 2025-го, нікому не оголошено підозр і жодного вироку судами не винесено. А тим часом площа знеліснення на заповідній території збільшується.Це виявили 28 листопада 2025 року співробітники Ківерцівського парку «Цуманська пуща» разом із Державною екологічною інспекцією у Волинській області під час рейду.Під час рейдів лісами 28 листопада співробітники Державної екологічної інспекції у Волинській області з’ясували, що на території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» продовжується рубка лісу, про яку «Сила правди» писала у серпні 2025-го.Йдеться про ділянку державної форми власності площею у понад 277 гектарів, яка з 2000 року перебуває у постійному користуванні сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Деметра».Під час створення у 2010-му «Цуманської пущі» ця територія увійшла в межі національного природного парку.У природоохоронному відомстві нині стверджують, що погоджували з СГП ТОВ «Деметра» створення парку. До того ж переконують, що видавали фірмі охоронні зобов’язання щодо збереження порядку і заповідного режиму на ділянці, якою користується товариство.Проте, коли самосів на цих сільгоспземлях досяг 30-річного віку, підприємство взялося його вирізати.У коментарі «Силі правди» директор СГП ТОВ «Деметра»сказав, що розчищає територію, яку планує нарешті використовувати за призначенням.«Ми не вирубуємо, а розчищаємо, приводимо у відповідність для використання. Це землі сільськогосподарського призначення. Є проєкт покращення, який затвердило обласне управління земельних ресурсів», – прокоментував телефоном Олег Вовдюк.Реагуючи на розслідування «Сили правди», 21 серпня поліція і екологи навідались на ділянку. Вони виявили 671 пень. Минуло кілька днів і до поліції звернувся ще й майстер з охорони природи КНПП «Цуманська пуща»: він виявив на цій же території суцільнозрубані 354 дерева вільхи, берези й осики 30-річного віку на площі майже 2,5 га. Вирубка відбулася без відповідних дозвільних документів. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 356 ККУ про самоправство. В його рамках Феміду просили арештувати ділянку, аби зупинити вирубку і зберегти ліс, але спершу Луцький міськрайонний, а згодом і Волинський апеляційний суди відхилили клопотання слідчих.Співробітники Ківерцівського НПП «Цуманська пуща» у супроводі правоохоронців і екологів ще двічі навідувались на місце вирубки, але Олег Вовдюк більше не допускав їх на ділянку.«19 вересня разом з працівниками поліції приїхали сюди, але вже якимось чином Вовдюк знав, що ми тут маємо бути, став на початку ділянки і заборонив нам сюди заходити. Поліція розвернулась і поїхала. Ми потім зайшли іншою стороною і нарахували 336 дерев зрізаних діаметром 50–58 сантиметрів. Останній раз ми з інспекторами волинської ДЕІ були тут 24 жовтня. Він знову став перед нами: «Я не дозволяю». Інспектор взяв це до уваги, розвернувся і пішов. Ми знов нарахували 300 дерев. Загалом по «Деметрі» ми нарахували: 4213 дерев з 2021 року нарубано. Сума збитків 60 мільйонів 298 тисяч гривень. Вовдюк каже, що збирається там щось вирощувати, але за стільки років жодної плантації не засіяв і навіть пнів ніде не корчував», – розповів заступник начальника відділу державної охорони природо-заповідного фонду Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща»Розліснення на ділянках приватних користувачів на території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» – історія не нова.Ще у жовтні 2020 року журналісти «Сили правди» стали свідками документування незаконної рубки на наділах, які в довгострокове платне користування отримало ТОВ «Сіаль». Тоді поліція, екологи і співробітники парку на двох ділянках загальною площею 1,2 гектара нарахували 640 пнів породи «дуб» та «вільха». Ні вироку, ні навіть підозри за п’ять років нікому не оголосили.Керівником ТОВ «Сіаль» також є Олег Вовдюк, водночас він є співвласником фірми разом з лучанкою Оксаною Волк. Основний вид діяльності підприємства – лісозаготівлі.«Без лісорубних квитків він собі проводить рубки. Ми з екологічною інспекцією і з поліцією також затримували його на цьому. Були кримінальні провадження, загалом по «Сіаль» їх десь п’ять. А з 2000 року по двох фірмах, «Сіаль» і «Деметра», ми нарахували вже 80 мільйонів гривень збитків», – зазначив Микола Ковальчук.«Для мене сьогодні було шоком побачити, як здійснюється ця лісозаготівля. Відкрито, серед білого дня, не ховаючись. На мою думку, питання в першу чергу до правоохоронних органів. Це все відбувається впродовж вже п’яти років. Є кримінальні провадження, але наразі ми не маємо ані рішення про арешт ділянки, ані позовів на скасування реєстрації цієї ділянки, ані підозр людям, які це роблять. Я знаю, що на Волині новий прокурор. На мою думку, ця справа покаже, чи в екологічній сфері на Волині щось зміниться», – каже керівник аналітичного відділу ГО «Українська природоохоронна група»

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію