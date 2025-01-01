На Волині юнак за кермом Hyundai збив на смерть велосипедистку

смертельної дорожньо-транспортної пригоди в Камінь-Каширському районі на Волині.



Аварія сталася 15 грудня, близько 17:00 в селі Седлище, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.



19-річний місцевий житель, керуючи автомобілем HYUNDAI, наїхав на велосипедистку.



Від отриманих травм жінка померла на місці події. Її особу встановили - це 55-річна жителька Седлища.



За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.





