Батька загиблого воїна з Луцька судили за виправдовування російської агресії





Про це пише



Як йдеться у вироку від 5 грудня, Володимир Шевчук працював у майстерні з ремонту взуття на вулиці Богдана Хмельницького у Луцьку. Під час розмов із клієнтами чоловік неодноразово поширював наративи російської пропаганди. Він стверджував, що в Україні нібито існують «бандерівці» та «нацисти», яких Росія мала ліквідувати під час війни, а відповідальність за агресію перекладав на саму Україну.



У серпні 2024 року пенсіонер неодноразово підтримував тези про «правомірність» дій Росії, заперечував шкоду українській інфраструктурі та стверджував, що обстріли нібито проводяться лише проти іноземних найманців.



Володимир Шевчук уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Він щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину та раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Суд також врахував, що син обвинуваченого загинув під час виконання бойового завдання на фронті.



Суддя Олеся Калькова визнала лучанина винним за ч. 1 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України), проте звільнила від основного покарання та призначила рік іспитового терміну. Обвинувачений також має сплатити 11 938 грн за проведені експертизи. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.



