Від штурмовика до комбата: історія воїна луцької бригади НГУ

Другпройшов шлях від цивільного майстра на шахті до командира автотранспортного батальйонуПро це у телеграмі повідомляє луцька 20-та бригада оперативного призначення «Любарт» НГУ.До осені 2023 року був штурмовиком і командиром відділення. Отримав важке поранення на Запорізькому напрямку та після реабілітації повернувся в стрій, реалізувавши себе вже в іншій військовій сфері.Нескучне, Бахмут, Вербове, Новопокровка, Серебрянський ліс та Торецький напрямок — усюди він забезпечував рух бригади, виконуючи перевезення, найскладніший ремонт техніки та евакуацію з поля бою.Сьогодні він офіцер, який перетворив свій досвід і любов до техніки на військову справу та щиро турбується про своїх підлеглих, як рідний батько.