Від штурмовика до комбата: історія воїна луцької бригади НГУ

Друг «Саха» пройшов шлях від цивільного майстра на шахті до командира автотранспортного батальйону 20 бригади «Любарт».

Про це у телеграмі повідомляє луцька 20-та бригада оперативного призначення «Любарт» НГУ.

До осені 2023 року був штурмовиком і командиром відділення. Отримав важке поранення на Запорізькому напрямку та після реабілітації повернувся в стрій, реалізувавши себе вже в іншій військовій сфері.

Нескучне, Бахмут, Вербове, Новопокровка, Серебрянський ліс та Торецький напрямок — усюди він забезпечував рух бригади, виконуючи перевезення, найскладніший ремонт техніки та евакуацію з поля бою.

Сьогодні він офіцер, який перетворив свій досвід і любов до техніки на військову справу та щиро турбується про своїх підлеглих, як рідний батько.


