На Волині авто на смерть збило 50-річну велосипедистку





Зі слів очевидців, водій авто здійснив наїзд на велосипедистку. Жінка від отриманих травм померла на місці аварії.



Як розповіли



Постраждала 50-річна жінка. Вона отримала травми несумісні із життям. Парамедики констатували біологічну смерть.



Також на місці події працювала слідчо-оперативна група, яка встановлювала обставини ДТП.

