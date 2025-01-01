На Волині авто на смерть збило 50-річну велосипедистку

На Волині авто на смерть збило 50-річну велосипедистку
Дорожньо-транспортна пригода за участю велосипедистки трапилася вчора, 15 грудня, ввечері у селі Седлище Ковельського району.

Зі слів очевидців, водій авто здійснив наїзд на велосипедистку. Жінка від отриманих травм померла на місці аварії.

Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики виїжджали на виклик про наїзд авто на людину.

Постраждала 50-річна жінка. Вона отримала травми несумісні із життям. Парамедики констатували біологічну смерть.

Також на місці події працювала слідчо-оперативна група, яка встановлювала обставини ДТП.

