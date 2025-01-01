Росія вдарила дроном по багатоповерхівці у Запоріжжі

У ніч проти 16 грудня російські війська атакували Запоріжжя ударними дронами. Один із них поцілив у багатоповерхівку.Про це повідомив очільник Запорізької ОВА"Квартири на двох поверхах житлового будинку вигоріли внаслідок атаки ворожого "шахеда" по обласному центру.Займання сталося у чотирьох помешканнях. Мешканці багатоповерхівки були евакуйовані рятувальниками. На місці все ще працюють рятувальні розрахунки", - йдеться в повідомленні.Унаслідок атаки постраждали три людини: постраждалий чоловік зазнав осколкового поранення, а одна жінка отруїлася чадним газом. Пожежу, що спалахнула в будинку, вдалося загасити.Для ліквідації пожежі залучили більш ніж пів сотні рятувальників та 14 одиниць техніки.