Росія вдарила дроном по багатоповерхівці у Запоріжжі

У ніч проти 16 грудня російські війська атакували Запоріжжя ударними дронами. Один із них поцілив у багатоповерхівку.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Квартири на двох поверхах житлового будинку вигоріли внаслідок атаки ворожого "шахеда" по обласному центру.

Займання сталося у чотирьох помешканнях. Мешканці багатоповерхівки були евакуйовані рятувальниками. На місці все ще працюють рятувальні розрахунки", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок атаки постраждали три людини: постраждалий чоловік зазнав осколкового поранення, а одна жінка отруїлася чадним газом. Пожежу, що спалахнула в будинку, вдалося загасити.
Для ліквідації пожежі залучили більш ніж пів сотні рятувальників та 14 одиниць техніки.
Сьогодні, 09:25
