Росія вдарила дроном по багатоповерхівці у Запоріжжі
Сьогодні, 09:25
У ніч проти 16 грудня російські війська атакували Запоріжжя ударними дронами. Один із них поцілив у багатоповерхівку.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Квартири на двох поверхах житлового будинку вигоріли внаслідок атаки ворожого "шахеда" по обласному центру.
Займання сталося у чотирьох помешканнях. Мешканці багатоповерхівки були евакуйовані рятувальниками. На місці все ще працюють рятувальні розрахунки", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок атаки постраждали три людини: постраждалий чоловік зазнав осколкового поранення, а одна жінка отруїлася чадним газом. Пожежу, що спалахнула в будинку, вдалося загасити.
Для ліквідації пожежі залучили більш ніж пів сотні рятувальників та 14 одиниць техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Квартири на двох поверхах житлового будинку вигоріли внаслідок атаки ворожого "шахеда" по обласному центру.
Займання сталося у чотирьох помешканнях. Мешканці багатоповерхівки були евакуйовані рятувальниками. На місці все ще працюють рятувальні розрахунки", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок атаки постраждали три людини: постраждалий чоловік зазнав осколкового поранення, а одна жінка отруїлася чадним газом. Пожежу, що спалахнула в будинку, вдалося загасити.
Для ліквідації пожежі залучили більш ніж пів сотні рятувальників та 14 одиниць техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Будь-яке припинення вогню будемо підтримувати»: Зеленський погодився на ідею різдвяного перемир’я
Сьогодні, 09:40
Росія вдарила дроном по багатоповерхівці у Запоріжжі
Сьогодні, 09:25
У дворі луцької багатоповерхівки посеред грудня цвітуть квіти
Сьогодні, 09:04
У Ковельській лікарні запрацював комунальний МРТ
Сьогодні, 08:20