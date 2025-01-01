Волиняни провели в останню путь керівника хорової капели «Посвіт»

На Волині попрощалися ізхорової капели «Посвіт», який відійшов у вічність на 96-му році життя.Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.Парастас і похорон очолив настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці в селі Княгининок Луцького районного деканату протоієрей. У проповіді душпастир наголосив, що новоспочилого до Божого дому ще малим привів тато, і тут він сформувався як християнин. У 1990 році посприяв, щоб ця церква була українською.Кушнірук Ростислав Григорович народився 27 червня 1930 року в селі Кам’янка (колишня назва – Німецьке) Луцького району в заможній родині. З дитинства батьки виховували у ньому любов до праці та освіти. Батько Григорій Дем'янович був ініціатором спорудження православної церкви в селі, згодом мав там послух чтеця. Часто брав із собою сина, щоб той навчився церковної грамоти. Згодом Ростислав співав тут у хорі.На початку Другої світової війни родину вивезли до Сибіру. Ще юнаком навчився там ковальського ремесла, працював на лісовозі. Але любов до музики не залишала його. Самотужки опанував нотну грамоту, навчився гри на акордеоні, баяні та інших музичних інструментах. Був організатором художньої самодіяльності. Колективи, з якими працював, співали українською мовою.Після повернення на Батьківщину 1959 року влаштувався на автобусному підприємстві обласного центру. Потім навчався в Луцькому державному музичному училищі, яке закінчив із відзнакою. Потому викладав в училищі та водночас працював у Рівному. Ще під час навчання створив хоровий колектив та назавжди пов’язав життя з аматорським співочим мистецтвом.Ростислав Кушнірук – засновник і багаторічний незмінний керівник відомої хорової капели «Посвіт», що має у репертуарі ряд пісень, присвячених січовим стрільцям та українським повстанцям. У 1989 році, вперше за багато літ на Волині на повний голос зазвучали «Ще не вмерла України», «Ой у лузі червона калина», «Не пора, не пора» та інші твори, які утверджують національну гідність і пам’ять народу. Відомий диригент також організував немало інших співочих колективів у краї.Ростислав Кушнірук – активний учасник громадсько-політичного життя на Волині, зокрема, обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта», Народного руху України. Автор багатьох пісенних збірок. Удостоєний звання лауреата обласних премій, мав чимало інших нагород.Проводжали відомого українця до місця спочину під аплодисменти (як це узвичаєно на похоронах митців). Поховали небіжчика в селі Княгининок, де він проживав.