У дворі луцької багатоповерхівки посеред грудня цвітуть квіти

вирощують квіти на своєму подвір’ї. Доглядають за ними три сусідки-пенсіонерки. Попри початок грудня рослини досі квітують.



Про це пише



Клумба існує більше як 20 років, розповіла одна з господинь квітника Галина Антонівна. Частину рослин, розказує, розташували так, щоб приховати недоліки внутрішнього двору багатоповерхівки. З її слів, коштів, щоб удосконалити та прикрасити будинок, немає, бо більшість жителів — пенсіонери.



"Напевно ніде немає таких великих клумб. У нас такий мікроклімат, бачите: ще троянди цвітуть, крокуси, вилазять тюльпани. Це якась аномалія. Грунтопокривні будуть і з-під снігу виглядати. І ще кам’яна троянда... Пізні сорти хризантем цвітуть досі, ранні позрізали, готуємо клумби до зими", — каже Галина Антонівна.



Додає, що хтось тішиться і фотографується біля квітів, а хтось зрізає букети "на халяву", що дуже образливо. Та проходить час, неприємності забуваються й жінки знову садять і займаються клумбою.



"Це, передусім, радість для нас — виглянув з вікна, гарно і ніякої терапії не треба”, — зізнається вона.



Жителька багатоповерхівки Алла Бойко каже, доєдналася доглядати квітник, коли побачила, яку радість приносять рослини сусідам. Тому на своєму клаптику землі теж вирішила зробити щось, щоб було приємно.



У будинку усього 108 квартир, у них проживають майже пів тисячі мешканців. Клумби підтримують власним коштом кілька жінок, каже голова ОСББ Оксана Денисюк.



"Взагалі, молодці, якби наші люди, які проходили, не нищили б. Насадили, все самі купували, все самі. Хочуть люди, щоб було гарно. Ми лише допомагаємо — кущики підрізаємо таке", — розповідає Оксана Денисюк.



Домашня улюблениця жительки будинку Анни — кішка Пуся — має спеціальну драбинку, щоб гуляти у квітнику.



"Вона все літо в цих клумбах спить, не хоче навіть додому йти. Приходять з садочків, бачила як вихователі вишиковують тут діток, фотографують їх. Ми, українці, любимо, щоб було гарно. На Новий рік сніг насипле шапочки на квіточки, — сніг зійде, квіточки залишаються", — каже Анна.



Господиня Галина Антонівна говорить: через потепління деякі троянди та інші рослини квітуватимуть до Нового року.



Як пояснює завідувачка сектору агрометеорологічних прогнозів Олена Кондратчук, в останні роки фіксується то припинення, то відновлення вегетації рослин узимку. Тобто немає основного періоду, коли зимують рослини.



"У зв’язку з тим, що середньодобові температури досягли 6-10° тепла, що досить багато для грудня, ці рослини відновили вегетацію. По області відмічається кущіння, третій лист, так само і дерева можуть брунькуватися, і квіти теж реагують на таке тепло", — зазначає Олена Кондратчук.



Як розповів синоптик Василь Климюк, минулого тижня з 7-14 грудня, температура повітря на Волині на 5-8 градусів вище норми: вночі від -2 до +3° тепла, вдень до +7°. За його словами, до 20 грудня очікується тепла погода без опадів.







Мешканці багатоповерхівки на вулиці Захисників України у Луцьку вирощують квіти на своєму подвір'ї. Доглядають за ними три сусідки-пенсіонерки. Попри початок грудня рослини досі квітують.Про це пише Суспільне Клумба існує більше як 20 років, розповіла одна з господинь квітника. Частину рослин, розказує, розташували так, щоб приховати недоліки внутрішнього двору багатоповерхівки. З її слів, коштів, щоб удосконалити та прикрасити будинок, немає, бо більшість жителів — пенсіонери."Напевно ніде немає таких великих клумб. У нас такий мікроклімат, бачите: ще троянди цвітуть, крокуси, вилазять тюльпани. Це якась аномалія. Грунтопокривні будуть і з-під снігу виглядати. І ще кам'яна троянда... Пізні сорти хризантем цвітуть досі, ранні позрізали, готуємо клумби до зими", — каже Галина Антонівна.Додає, що хтось тішиться і фотографується біля квітів, а хтось зрізає букети "на халяву", що дуже образливо. Та проходить час, неприємності забуваються й жінки знову садять і займаються клумбою."Це, передусім, радість для нас — виглянув з вікна, гарно і ніякої терапії не треба", — зізнається вона.Жителька багатоповерхівки Алла Бойко каже, доєдналася доглядати квітник, коли побачила, яку радість приносять рослини сусідам. Тому на своєму клаптику землі теж вирішила зробити щось, щоб було приємно.У будинку усього 108 квартир, у них проживають майже пів тисячі мешканців. Клумби підтримують власним коштом кілька жінок, каже голова ОСББ"Взагалі, молодці, якби наші люди, які проходили, не нищили б. Насадили, все самі купували, все самі. Хочуть люди, щоб було гарно. Ми лише допомагаємо — кущики підрізаємо таке", — розповідає Оксана Денисюк.Домашня улюблениця жительки будинку— кішка Пуся — має спеціальну драбинку, щоб гуляти у квітнику."Вона все літо в цих клумбах спить, не хоче навіть додому йти. Приходять з садочків, бачила як вихователі вишиковують тут діток, фотографують їх. Ми, українці, любимо, щоб було гарно. На Новий рік сніг насипле шапочки на квіточки, — сніг зійде, квіточки залишаються", — каже Анна.Господиня Галина Антонівна говорить: через потепління деякі троянди та інші рослини квітуватимуть до Нового року.Як пояснює завідувачка сектору агрометеорологічних прогнозів, в останні роки фіксується то припинення, то відновлення вегетації рослин узимку. Тобто немає основного періоду, коли зимують рослини."У зв'язку з тим, що середньодобові температури досягли 6-10° тепла, що досить багато для грудня, ці рослини відновили вегетацію. По області відмічається кущіння, третій лист, так само і дерева можуть брунькуватися, і квіти теж реагують на таке тепло", — зазначає Олена Кондратчук.Як розповів синоптик, минулого тижня з 7-14 грудня, температура повітря на Волині на 5-8 градусів вище норми: вночі від -2 до +3° тепла, вдень до +7°. За його словами, до 20 грудня очікується тепла погода без опадів.

