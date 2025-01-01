У луцькому зоопарку висадять понад 2 тисячі тюльпанів





Ідею реалізували, щоб дарувати весняний настрій усім відвідувачам, навіть тим, хто не має змоги поїхати на фестиваль тюльпанів «Волинська Голландія», розповіла у коментарі Людмила Денисенко.



«Зараз у нас росте близько п’яти сотень тюльпанів. Хочемо, щоб навесні вся територія зоопарку розквітла барвами — висаджуємо квіти на кожній вільній клумбі», — каже вона.



Перед висаджуванням працівники прибрали листя, перекопали землю й обробили цибулини спеціальним засобом від шкідників, розповіла озеленювачка зоопарку Тетяна Маїло.



Також ґрунт посипають попелом — природним антисептиком і добривом. Через обмежений простір тюльпани висаджують частинами, щоб кожен куточок зоопарку навесні тішив око квітами.



Частину цибулин закупили у «Волинській Голландії», решту подарували благодійники.



Щоб вуличні тварини не пошкодили нові насадження, клумби обгороджують дерев’яними кілками.



До зими працівники також планують утеплити сакури та магнолії, щоб рослини безпечно перезимували.

До зими працівники також планують утеплити сакури та магнолії, щоб рослини безпечно перезимували.

