У луцькому зоопарку висадять понад 2 тисячі тюльпанів
Сьогодні, 18:13
У луцькому зоопарку розпочали осіннє висаджування квітів — за два тижні тут планують посадити понад 2 тисячі тюльпанів, крокусів і першоцвітів.
Ідею реалізували, щоб дарувати весняний настрій усім відвідувачам, навіть тим, хто не має змоги поїхати на фестиваль тюльпанів «Волинська Голландія», розповіла у коментарі misto.media директорка КП «Луцький зоопарк» Людмила Денисенко.
«Зараз у нас росте близько п’яти сотень тюльпанів. Хочемо, щоб навесні вся територія зоопарку розквітла барвами — висаджуємо квіти на кожній вільній клумбі», — каже вона.
Перед висаджуванням працівники прибрали листя, перекопали землю й обробили цибулини спеціальним засобом від шкідників, розповіла озеленювачка зоопарку Тетяна Маїло.
Також ґрунт посипають попелом — природним антисептиком і добривом. Через обмежений простір тюльпани висаджують частинами, щоб кожен куточок зоопарку навесні тішив око квітами.
Частину цибулин закупили у «Волинській Голландії», решту подарували благодійники.
Щоб вуличні тварини не пошкодили нові насадження, клумби обгороджують дерев’яними кілками.
До зими працівники також планують утеплити сакури та магнолії, щоб рослини безпечно перезимували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Ідею реалізували, щоб дарувати весняний настрій усім відвідувачам, навіть тим, хто не має змоги поїхати на фестиваль тюльпанів «Волинська Голландія», розповіла у коментарі misto.media директорка КП «Луцький зоопарк» Людмила Денисенко.
«Зараз у нас росте близько п’яти сотень тюльпанів. Хочемо, щоб навесні вся територія зоопарку розквітла барвами — висаджуємо квіти на кожній вільній клумбі», — каже вона.
Перед висаджуванням працівники прибрали листя, перекопали землю й обробили цибулини спеціальним засобом від шкідників, розповіла озеленювачка зоопарку Тетяна Маїло.
Також ґрунт посипають попелом — природним антисептиком і добривом. Через обмежений простір тюльпани висаджують частинами, щоб кожен куточок зоопарку навесні тішив око квітами.
Частину цибулин закупили у «Волинській Голландії», решту подарували благодійники.
Щоб вуличні тварини не пошкодили нові насадження, клумби обгороджують дерев’яними кілками.
До зими працівники також планують утеплити сакури та магнолії, щоб рослини безпечно перезимували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Навіщо?
Вибір редактора
Останні новини
Адміністрація Трампа готує депортацію близько 80 українців – WP
Сьогодні, 19:08
У луцькому зоопарку висадять понад 2 тисячі тюльпанів
Сьогодні, 18:13
Голова партії «Гарант» Токар обіцяв мандат депутата ВР за $160 тисяч: його затримали
Сьогодні, 17:04
Волинський ТЦК прокоментував вручення повістки чоловіку з першою групою інвалідності
Сьогодні, 16:22
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Андрій Залевський
Сьогодні, 16:06