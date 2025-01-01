Волинський ТЦК прокоментував вручення повістки чоловіку з першою групою інвалідності

Віра Шварцкоп.



Водночас у Волинському ТЦК та СП пояснили



Віра Шварцкоп написала на своїй сторінці у фейсбуці, що мешканця Рожища на імʼя Микола зобовʼязали прибути до ТЦК та СП вранці у пʼятницю, 14 листопада. За її словами, він з дитинства має І групу інвалідності й опублікувала відео розмови з чоловіком.



«Що такі люди, як Микола, можуть зробити на війні? Чого наша держава дозволяє такі кроки? Чого молоді, здорові чоловіки з військовими званнями можуть бути знятими з військового обліку, а чоловікам, як Микола, треба оформляти відстрочки», – додала волонтерка.



Речниця Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук у коментарі ZAXID.NET пояснила, що чоловіка викликали лише для уточнення даних, оскільки в державних реєстрах не було інформації про його інвалідність.



«Такі відомості мають бути внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, тому чоловікові вручили повістку для уточнення облікових даних», – зазначила Уляна Кравчук.



За її словами, якщо людина має інвалідність з дитинства, то, згідно з постановою КМУ №560, необхідно оформити відстрочку від призову. Це дозволяє узгодити інформацію у всіх державних реєстрах, зокрема, у реєстрі військовозобов’язаних.



Речниця окремо підкреслила, що виклик не пов’язаний з мобілізацією чи участю у бойових діях і що рідні чоловіка вже подали документи на відстрочку до ЦНАПу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Рожище Луцького району 48-річному місцевому жителю, який має І групу інвалідності з дитинства, вручили повістку. Про це повідомила 13 листопада у соцмережах волонтеркаВодночас у Волинському ТЦК та СП пояснили ZAXID.NET , що у державних реєстрах не було відомостей про інвалідність чоловіка, тому його викликали для уточнення облікових даних.Віра Шварцкоп написала на своїй сторінці у фейсбуці, що мешканця Рожища на імʼязобовʼязали прибути до ТЦК та СП вранці у пʼятницю, 14 листопада. За її словами, він з дитинства має І групу інвалідності й опублікувала відео розмови з чоловіком.«Що такі люди, як Микола, можуть зробити на війні? Чого наша держава дозволяє такі кроки? Чого молоді, здорові чоловіки з військовими званнями можуть бути знятими з військового обліку, а чоловікам, як Микола, треба оформляти відстрочки», – додала волонтерка.Речниця Волинського ТЦК та СПу коментарі ZAXID.NET пояснила, що чоловіка викликали лише для уточнення даних, оскільки в державних реєстрах не було інформації про його інвалідність.«Такі відомості мають бути внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, тому чоловікові вручили повістку для уточнення облікових даних», – зазначила Уляна Кравчук.За її словами, якщо людина має інвалідність з дитинства, то, згідно з постановою КМУ №560, необхідно оформити відстрочку від призову. Це дозволяє узгодити інформацію у всіх державних реєстрах, зокрема, у реєстрі військовозобов’язаних.Речниця окремо підкреслила, що виклик не пов’язаний з мобілізацією чи участю у бойових діях і що рідні чоловіка вже подали документи на відстрочку до ЦНАПу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію