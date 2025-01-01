Потяг, яким можна було доїхати з Волині до Карпат, скасували через безпекову ситуацію

Потяг, яким можна було доїхати з Волині до Карпат, скасували через безпекову ситуацію
Через посилення небезпеки у країні внесли зміни до розкладу руху низки поїздів.

У цей перелік увійшов і маршрут «Ковель — Рахів — Чернігів», яким можна було доїхати із Волині до Карпат, пояснили misto.media в АТ «Укрзалізниця» у відповіді на запит.

Зараз в установі розглядають можливість запустити регіональний поїзд Ковель — Львів (через Луцьк і Рівне) та узгодити його графік із поїздами на Рахів.

Група безпересадкових вагонів сполученням Ковель — Рахів — Чернігів курсувала у складі таких поїздів:

№ 368/367 сполученням Ковель — Ужгород;

№ 233/234 сполученням Київ — Рахів;

№ 143/144—142/141 — Суми, Чернігів — Івано-Франківськ, Рахів.

Також зміни внесли до поїздів № 143/144 Суми — Рахів (замість маршруту Суми — Ворохта) та № 141/142 Івано-Франківськ — Чернігів.

Скасували такі потяги:

№ 233/234 сполученням Київ — Ворохта та безпересадкові вагони сполученням

Ковель — Ворохта у складах поїздів № 368/367 сполученням Ковель — Ужгород;

№ 233/234 сполученням Київ — Рахів;

безпересадкові вагони Ворохта — Чернігів у складах поїздів № 143/144–142/141 Суми, Чернігів — Івано-Франківськ, Рахів.

Нагадаємо, поїзди із Ковеля до Рахова не курсують. Немає в продажу і квитків до Ворохти. Минулого тижня на гарячій лінії АТ «Укрзалізниця» misto.media повідомляли, що рейс скасували через недостатню кількість пасажирів на цьому напрямку.

Рейс із Волині до Рахова з’явився в грудні минулого року. Це був не повноцінний потяг, а причіпні вагони.

Теги: потяг, Волинь, Карпати
1/8