Потяг, яким можна було доїхати з Волині до Карпат, скасували через безпекову ситуацію





У цей перелік увійшов і маршрут «Ковель — Рахів — Чернігів», яким можна було доїхати із Волині до Карпат, пояснили



Зараз в установі розглядають можливість запустити регіональний поїзд Ковель — Львів (через Луцьк і Рівне) та узгодити його графік із поїздами на Рахів.



Група безпересадкових вагонів сполученням Ковель — Рахів — Чернігів курсувала у складі таких поїздів:



№ 368/367 сполученням Ковель — Ужгород;



№ 233/234 сполученням Київ — Рахів;



№ 143/144—142/141 — Суми, Чернігів — Івано-Франківськ, Рахів.



Також зміни внесли до поїздів № 143/144 Суми — Рахів (замість маршруту Суми — Ворохта) та № 141/142 Івано-Франківськ — Чернігів.



Скасували такі потяги:



№ 233/234 сполученням Київ — Ворохта та безпересадкові вагони сполученням



Ковель — Ворохта у складах поїздів № 368/367 сполученням Ковель — Ужгород;



№ 233/234 сполученням Київ — Рахів;



безпересадкові вагони Ворохта — Чернігів у складах поїздів № 143/144–142/141 Суми, Чернігів — Івано-Франківськ, Рахів.



Нагадаємо, поїзди із Ковеля до Рахова не курсують. Немає в продажу і квитків до Ворохти. Минулого тижня на гарячій лінії АТ «Укрзалізниця» misto.media повідомляли, що рейс скасували через недостатню кількість пасажирів на цьому напрямку.



Рейс із Волині до Рахова з’явився в грудні минулого року. Це був не повноцінний потяг, а причіпні вагони.

