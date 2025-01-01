Росія призупинила експорт нафти у порту Новоросійськ після атаки дронів
Сьогодні, 15:02
Чорноморський російський порт Новоросійськ призупинив експорт нафти після атаки українських дронів уночі 14 листопада.
Про це пише Reuters з посиланням на два джерела в галузі, повідомляє Економічна правда.
Джерела також зазначили, що "Транснєфть" призупинила постачання сирої нафти до порту.
У "Транснєфті" відмовилися від коментарів.
БпЛА завдали удару по портовій та нафтовій інфраструктурі у російському Новоросійську: пошкодили нафтобазу, контейнерний термінал, берегові споруди й одне судно.
Через Новоросійськ крім російської також йде казахстанська нафта, порт забезпечує відвантаження понад 2 мільйонів барелів нафти на добу, що становить близько 5% від загальносвітових морських поставок.
Станом на ранок 14 листопада ціни на нафту зросли приблизно на 2% 14 листопада через побоювання щодо постачання після того, як дрони поцілили в нафтосховище в російському порту Новоросійськ.
